Merate, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio: inaugurazione il 21

Il taglio del nastro è in programma sabato 21 novembre alle 14.30: biglietto promozionale a 5 euro per l’inaugurazione
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco nell’ambito delle proposte natalizie
MERATE – Torna anche quest’anno la pista di pattinaggio in piazza Libertà. L’inaugurazione è prevista per sabato 21 novembre alle 14.30 quando, in occasione dell’apertura del villaggio natalizio cittadino, l’accesso alla pista sarà a 5 euro per tutto il pomeriggio.
Un’occasione speciale per famiglie, ragazzi e bambini per condividere i primi momenti di festa sul ghiaccio iniziando a immergersi nella magia delle festività di Natale.
La realizzazione dell’attrazione, promossa come negli ultimi anni a questa parte dalla Pro Loco, è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale del gruppo Fomas. “Un grande grazie va anche ad Autocogliati e a Gabetti per l’allestimento del villaggio di Natale mentre ringraziamo Brico per la donazione della caratteristica casetta di legno, che ospiterà un punto ristoro dove i visitatori potranno gustare tante dolci golosità”.
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