Merate, torna l’HopHop Street Food: nuova location in piazza Eroi e via Viganò

Appuntamento con il cibo da strada di tutto il mondo dal 16 al 19 maggio

La nuova location, con i truck “confinati” in via Viganò e piazza degli Eroi, potrebbe mettere a dura prova la viabilità cittadina

MERATE – Dagli gnocchi fritti artigianali agli sciatt e pizzoccheri, passando per gli hambunger di manzo e canguro, le bombette pugliesi, le specialità olandesi, siciliane, greche e messicane senza dimenticare paella e sangria, birra artigianale e cocktail.

E’ pronto ad animare il centro storico della città con i colori e i sapori dei cibi tradizionali di tutto il mondo l’Hop Hop Street Food, l’ormai tradizionale iniziativa promossa dalla Pro Loco in programma da venerdì 16 a domenica 19 nella nuova location di piazza Eroi e via Viganò con i tavoli per la degustazione del cibo di strada dislocati in piazza Libertà.

I truck saranno allestiti tutti e tre i giorni dalle 10.30 alle 24, ma non saranno più posizionati in piazza Prinetti, così da lasciare libero l’accesso ai residenti e alle attività che si affacciano davanti al Castello e su via Baslini.

Una “rivoluzione” della location, calibrata dall’amministrazione comunale per garantire ugualmente lo Street Food in centro (senza spostarlo in via degli Alpini) contemperando le esigenze di chi abita e lavora nella piazza centrale della città, che potrebbe causare non pochi problemi però alla viabilità cittadina.

Per garantire la sicurezza dell’evento, l’amministrazione comunale ha provveduto, tramite ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Davide Mondella, ad emettere un’ordinanza con cui si modifica temporaneamente la viabilità e la sosta in alcune zone della città.

In particolar modo dalle 7 del 16 maggio alle 2 del 19 maggio 2025 via Viganò e piazza degli Eroi saranno off limits al traffico con non pochi problemi alla circolazione delle auto dirette da e verso la parte alta della città. Per quanto riguarda i parcheggi è prevista l’istituzione della sosta libera nell’area parcheggio a zona disco orario di Piazza Don Minzoni e in data 16 maggio 2025 l’istituzione del divieto di sosta in Via Pascoli (negli stalli fronte strada di accesso al parcheggio retrostante municipio) eccetto autorizzati muniti di contrassegno ZTL da esporre obbligatoriamente sul parabrezza del veicolo in modo visibile. É consentito l’accesso al parcheggio coperto retrostante al municipio.