Merate, torna “Solidarisotto”: in Piazza Prinetti una risottata solidale per l’Associazione Fabio Sassi

Sabato 18 luglio la comunità si ritrova per una serata di gusto e solidarietà a favore dell’Hospice Il Nespolo

Donazione libera, non è necessaria la prenotazione

MERATE – Sabato 18 luglio alle ore 20.00 Piazza Prinetti, a Merate, ospiterà “Solidarisotto”, la risottata solidale promossa a favore dell’Associazione Fabio Sassi e dell’Hospice Il Nespolo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Merate e realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi, propone una serata all’insegna della convivialità e della solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza e cura rivolte ai malati inguaribili e alle loro famiglie.

Protagonista della serata sarà il risotto all’acqua di pomodoro e burrata, preparato e servito dai Cuochi Bergamaschi, accompagnato dal dolcetto di Nonna Piera, in un clima di condivisione aperto a tutta la cittadinanza.

La partecipazione è libera e non è richiesta prenotazione. Sarà possibile contribuire con una donazione minima di 5 euro.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Fabio Sassi, realtà impegnata da anni nel supporto ai pazienti e nel sostegno alle famiglie attraverso i servizi offerti presso l’Hospice Il Nespolo.

Un appuntamento che unisce gusto e solidarietà, trasformando una semplice cena in un gesto concreto di vicinanza alla comunità