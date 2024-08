Merate, torneo di burraco per sostenere i progetti di Dietro la lavagna

L’iniziativa è in programma il 21 settembre al centro anziani di piazza don Minzoni

Dietro la lavagna ha in programma per il mese di ottobre due incontri sul tema del disagio psichico

MERATE – Un torneo di burraco per raccogliere fondi con cui sostenere i futuri progetti di Dietro la lavagna, associazione che è stata capace di distinguersi in questi anni per l’alto livello delle iniziative formative e culturali proposte alla cittadinanza.

L’appuntamento è per il 21 settembre al centro sociale anziani Regina Teodolinda di piazza don Minzoni con la registrazione dei partecipanti alle 19.30 e l’inizio della sfida all’ultima carta a partire dalle 20. La quota di iscrizione è di 15 euro: sono previsti ricchi premi per le prime cinque coppie classificate e un omaggio per tutti.

Per iscriversi è possibile contattare Franca 335 522 2614 oppure Rosi 338 6574677 dalle 14.

“Grazie a questo torneo vogliamo raccogliere fondi per sostenere i nuovi progetti che abbiamo nel cassetto – spiegano dal direttivo, capitanato da Maria Rosa Panzera -.Nel mese di ottobre affronteremo il tema del disagio psichico con due eventi in collaborazione con l’associazione “Volontariamente” di Merate e il Cine Teatro Manzoni di Merate. Nel 2025 invece abbiamo in programma una serie di conferenze legate al tema dell’anzianità e nello specifico affronteremo il tema della menopausa e della sessualità in età avanzata con esperti della tematica”.

Non solo. Dietro la lavagna sarà ancora l’associazione capofila della rete OraBasta con tutti gli eventi legati alla violenza di genere che inizieranno ad ottobre per finire il 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.