Merate, tour nelle frazioni della Giunta per incontrare i cittadini

Si comincia lunedì 10 febbraio da Sartirana

L’obiettivo è incontrare i cittadini per presentare le attività in corso e raccogliere le segnalazioni

MERATE – Sei incontri con i cittadini per presentare le attività in corso e ascoltare le esigenze dei residenti. Inizierà lunedì 10 febbraio da Sartirana, nell’atrio della scuola primaria, il tour nelle frazioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Panzeri. Il giorno successivo, martedì 11 febbraio, sarà la volta del centro, con l’incontro in programma nella sala civica di viale Lombardia. Ci si sposterà a Pagnano, presso il centro diurno, lunedì 17 febbraio mentre il 18 sarà la volta di Cassina (al centro diurno anziani di via Falcò). Lunedì 24 sarà la volta di Novate (centro parrocchiale) mentre martedì 25 febbraio si chiuderà il giro Brugarolo nell’ex Cse di via Fermi. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.