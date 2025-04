Merate, tramonta l’idea del palio delle frazioni: Sartirana e Novate non “pervenute”

La sofferta decisione della Pro Loco dopo aver registrato la mancata adesione di tutte le parti coinvolte ai primi due incontri preparatori

MERATE – Tramonta l’idea del palio delle frazioni per mancanza delle stesse… frazioni! E’ quanto ha dovuto constatare, non senza un certo rammarico, il direttivo della Pro Loco al termine dell’incontro promosso ieri, martedì, per fare il punto sulla nuova iniziativa, lanciata per vivacizzare e impreziosire il calendario di iniziative del 2025.

Dopo una prima serata, andata in scena a inizio aprile per presentare la novità, la presidente Simona Vitali aveva fissato un nuovo appuntamento per ieri sera per cercare di trovare una data e una modalità tale da conciliare le esigenze di tutte le parti coinvolte senza interferire con le singole iniziative di associazioni e realtà già operanti nelle frazioni della città.

Il tentativo è però naufragato subito a fronte dell’assenza di alcune frazioni, i cui referenti non hanno fatto capolino nella sede di via Roma ad entrambi gli incontri, costringendo così la Pro Loco ad annullare l’evento ancora prima di averlo inserito nel calendario.

“Purtroppo, le frazioni di Novate e Sartirana non hanno preso parte ai due incontri organizzativi, rendendo impossibile il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio” ha fatto sapere la presidente Vitali con una nota diffusa oggi, mercoledì, in cu si ringrazia “sinceramente le frazioni di Pagnano, Cicognola, Brugarolo,Cassina e il Centro per aver partecipato alle due riunioni da noi convocate, anche se Cassina ha successivamente scelto di non aderire all’iniziativa”.

Vitali aggiunge: “Ci rammarica non poter dare avvio a quello che avrebbe potuto essere un momento di condivisione gioiosa, all’insegna del gioco e dello spirito di comunità, con la possibilità di diventare una tradizione negli anni a venire”.

Uno stop che non ha spento però l’entusiasmo della Pro Loco: “Stiamo già lavorando a un nuovo progetto, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e rendere i cittadini veri protagonisti della vita comunitaria. Seguiranno presto aggiornamenti”.