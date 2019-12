Merate, trasferta milanese per gli studenti del Villoresi con tappa al Pirellone e al Castello sforzesco

I ragazzi di seconda media hanno anche visitato la mostra su Leonardo esposta al Castello Sforzesco

Seduti sugli scranni dei consiglieri regionali, hanno partecipato a una lezione di educazione civica

MERATE – Trasferta a Milano questa mattina, mercoledì, per gli studenti di seconda media del Collegio Villoresi. Accompagnati dai docenti, i ragazzi hanno fatto prima tappa al Pirellone per scoprire da vicino i meccanismi di funzionamento dei vari organi, dal consiglio comunale alla Giunta, che costituiscono l’ente sovracomunale. L’iniziativa rientra in un preciso progetto di educazione civica, su cui l’istituto, guidato dal preside Stefano Motta, sta investendo molto ritenendo lo studio delle regole e delle istituzioni che governano la nostra democrazia una “materia” (per quanto non ancora obbligatoria) irrinunciabile e fondamentale per la crescita e la formazione delle persone.

Seduti sugli scranni dei consiglieri regionali, gli studenti hanno preso confidenza con un ambiente lontano anni luce dalla classe, acquisendo, tra le altre cose, nozioni e termini relativi al funzionamento di una seduta di consiglio regionale.

Una “lezione” vera e propria a cui ha fatto poi seguito la tappa al Castello Sforzesco con la visita guidata al percorso “Leonardo mai visto” promosso in occasione del 500esimo anniversario della morte del genio di Vinci. Una giornata, quella vissuta all’ombra della Madonnina, sicuramente ricca e intensa per gli studenti del Villoresi.