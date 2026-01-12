Merate, trovato un gestore per l’edicola chiusa da mesi

La società che già gestisce la libreria di via Manzoni si è aggiudicata il bando
L’obiettivo è riaprire l’edicola, chiusa da diversi mesi, per il mese di febbraio
MERATE – Buone notizie per l’edicola di piazza degli Eroi. La struttura, chiusa da diversi mesi dopo la morte dell’ultimo edicolante Walter Lavezzari, è stata infatti assegnata tramite bando a una società che si occuperà della gestione del centralissimo punto di vendita di giornali e riviste.
La gara, predisposta dall’amministrazione comunale, prevede la concessione del chiosco per un periodo di sei anni a fronte del versamento di un canone annuo di 2mila euro. A presentare l’offerta, l’unica protocollata agli uffici comunali, la società No.Va. srl, che gestisce già anche la libreria di via Manzoni.
“Speriamo che riescano ad aprire già dal mese di febbraio” commenta il sindaco Mattia Salvioni, soddisfatto dell’essere riuscito a trovar finalmente un gestore. L’edicola dovrà svolgere, così come previsto dal bando, anche una funzione di infopoint turistico, funzionando da vetrina per le iniziative e le proposte del territorio”.