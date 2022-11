Ieri sera, lunedì, è iniziato il corso promosso dall’amministrazione comunale insieme ad Ats Brianza

Sono previsti altre due serate: raggiunto il numero massimo di iscritti

MERATE – Tutto esaurito al corso formativo per proprietari di cani propedeutico per il rilascio del patentino. Ieri sera, lunedì, la sala civica di viale Lombardia ha ospitato la prima delle tre serate del corso promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ats Brianza con Enpa, sezione di Merate. L’incontro ha visto protagonisti il dottor Diego Perego, direttore servizio igiene urbana veterinaria Ats Brianza e la dottoressa Silvia Cattani, medico veterinario dell’associazione Discovery Dog. Il primo ha spiegato le motivazioni alla base del corso, rivolto a proprietari attuali e futuri di cani mentre la seconda ha sviscerato le origini del rapporto tra uomo e il cane e lo sviluppo comportamentale e le fasi della vita del cane, da cucciolo a cane anziano.

Lunedì prossimo, 21 novembre, si parlerà invece del benessere del cane tra bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza nonché la comunicazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni. Spazio verrà dato anche alle credenze errate, inesatte o pericolose, sfatando i miti sui cani. L’ultimo incontro, in programma il 28 novembre, vedrà la dottoressa Cattani parlare dei campanelli di allarme, ovvero di quando preoccuparsi e cosa fare e della convivenza cani e bambini fornendo consigli per le famiglie. Le dottoresse Antonella Fiore e Virna Cavalli di Ats Brianza invece chiuderanno il ciclo di interventi parlando degli obblighi di legge del buon proprietario, nonché delle figure di riferimento, ovvero a chi rivolgersi per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi.

Soddisfatto l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi: “Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 100 iscritti, registrando una ventina di persone in lista d’attesa”.