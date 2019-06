Merate, tutto pronto per il pic nic urbano in piazza degli Eroi

Appuntamento venerdì a partire dalle 19: basterà portare il cestino con il cibo e un telo

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco e rientra nell’ambito del cartellone di “E… state a Merate”

MERATE – Per partecipare basterà portare con sé la cena al sacco e un telo da stendere per terra. Si rinnova anche quest’anno la magia del pic nic urbano, l’insolita e accattivante iniziativa proposta dalla Pro Loco, pronta a bissare il successo della risottata in piazza promossa domenica scorsa. La terza edizione è in programma domani, venerdì, a partire dalle 19 quando piazza degli Eroi, davanti al Comune, si trasformerà in un luogo magico dove trascorrere la cena in compagnia, gustare del buon cibo, conoscere persone nuove e, seduti su una coperta, scoprire un nuovo modo di vivere la città.Una Merate da apparecchiare e da riscoprire insieme in un momento di convivialità all’aria aperta, in cui accomodarsi per riconquistare gli spazi urbani e vivere una delle piazze più belle del centro storico guardandola da un’altra prospettiva. Ad animare la serata ci sarà la musica dei Mosquitos