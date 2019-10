Merate, tutto pronto per la 20esima edizione della Festa del cioccolato

Appuntamento sabato e domenica nel centro città con tante golose iniziative

Corsi e laboratori di cucina per i bambini grazie alla collaborazione con il Centro di formazione professionale Luigi Clerici

MERATE – Torna con la Pro Loco la festa del cioccolato, giunta alla 20esima edizione. Merate si prepara così ad essere dolcemente invasa dal cioccolato. L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 ottobre quando piazza Prinetti si animerà con i colori e la vivacità degli stand e delle bancarelle aderenti all’iniziativa. Non mancheranno attrazioni, più che mai golose, dedicate ai più piccoli.

Sabato 19 ottobre

Il programma della manifestazione prevede l’apertura sabato alle 10, degli stand del cioccolato e dello Street Food in piazza Eroi, con diretta radio con giochi e interviste a cura di Hey DJ Radio! Sempre dalle 10 e fino alle 17 sono in programma le dimostrazioni di cucina con i corsi di cucina e i laboratori per bambini a cura del centro di formazione professionale Luigi Clerici di Merate. In particolar modo, dalle 11.30, ci sarà la preparazione e l’impiattamento dei tagliolini al cacao con funghi, nocciole tostate e ricotta romana. Gli appuntamenti golosi continueranno nel pomeriggio con la preparazione delle crêpes con nutella (15 – 16) e quella dei biscotti abbracci (16.30 – 17.30). Sempre nel pomeriggio si terranno l’autoraduno degli amici autodromo in Piazza Eroi mentre in via Baslini verrà realizzata la scultura di cioccolato. Da non perdere alle 16 lo spettacolo di giocoleria a cura di Mr Kiwi e lo spettacolo di bolle per bambini.

Domenica 20 ottobre

Si ricomincia domenica con l’apertura degli stand e delle dimostrazioni di cucina e corsi laboratori per bambini alle 10. Alle 11.30 è in programma la preparazione dei muffin al cioccolato, alle 15 quella dei cioccolatini e delle praline mentre alle 16.30 ci si potrà sbizzarrire con panini o pane in cassetta al cioccolato, brownies al cioccolato bianco e al latte. Dalle 11 alle 17 è poi in programma l’autoraduno Ferrari Club di Caprino in Piazza Eroi mentre nel pomeriggio, oltre alla scultura di cioccolato in Via Baslini, si potranno ammirare, alle 16, i trampolieri itineranti in centro e la sfilata di moda tra le Ferrari in Piazza Eroi. Alle 18 ci sarà l’estrazione vincitore della scultura di cioccolato con chiusura della manifestazione alle 19.