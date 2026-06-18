Merate, tutto pronto per la quinta edizione di Merate DiVino

Appuntamento sabato 4 luglio in piazza Prinetti

Merate DiVino vede la partecipazione di 9 cantine vinicole e di una selezione di produttori locali

MERATE – Nove cantine aderenti al Consorzio Igt Terre Lariane e una selezione di produttori locali (tra cui il Distretto del Cibo della Valle del Curone) che proporranno specialità alimentari legate alla tradizione brianzola e lariana. Sono i protagonisti della quinta edizione di Merate DiVino, la manifestazione promossa dalla Pro Loco per valorizzare le eccellenze enologiche e gastronomiche del territorio.

L’appuntamento è per sabato 4 luglio a partire dalle 17 nel centro storico, dove verrà creato un percorso enogastronomico per scoprire e assaporare le prelibatezze a km 0.

Il ticket di partecipazione, pari a 23 euro a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita, include 6 degustazioni di vino (di cui 4 base e 2 premium), 5 token validi per assaggi gastronomici preparati da aziende agricole locali e il calice ufficiale dell’evento con portacalice.

L’acquisto del ticket online è fortemente consigliato al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-merate-divino-2026-1990385187676

In caso di posti rimanenti, sarà possibile acquistare i ticket anche il giorno dell’evento,

direttamente in cassa, al prezzo di 25 euro, fino a esaurimento delle disponibilità. Il ritiro del calice e l’avvio del percorso dovranno avvenire entro le 22 presso lo stand Pro Loco

situato presso la fontana di Piazza Eroi.

L’accesso alla piazza rimarrà libero per tutta la durata della manifestazione: anche chi non parteciperà al percorso potrà godere dell’atmosfera conviviale dell’evento, approfittando dei punti ristoro e delle proposte beverage esterne al circuito di degustazione.

Oltre al percorso di Merate DiVino sarà possibile trovare infatti i food truck, i cocktai artigianali a base di Imbergin, la Birra del Pane, e una ricca proposta musicale. Dalle 19 è previsto il concerto dal vivo a cura di Mala Polka, dalle 21 il DJ set a cura di Simo DelHuerto + Calcifer Music.

Di seguito l’elenco dei partecipanti

Cantine partecipanti (Consorzio IGT Terre Lariane):

• Agriturismo La Costa (La Valletta Brianza, LC)

• Azienda Agricola Cascina Migliorate (Galbiate, LC)

• Azienda Agricola Maggioni Francesco (Montevecchia, LC)

• Azienda Agricola Rossi Simone (Calolziocorte, LC)

• Azienda Agricola Runch (Montevecchia, LC)

• Cascina Ratta (La Valletta Brianza, LC)

• Beverahills (Sirtori, LC)

• Terrazze di Montevecchia (Montevecchia, LC)

• Vigne Casati, Azienda Agricola Casati Marco (Merate, LC)

• Distillerie Imbersaghesi (Imbersago)

Produttori gastronomici del territorio presenti nel percorso:

• Agriturismo I Gelsi (Cernusco Lombardone)

• Azienda Agricola Ghezzi

• Distretto del Cibo della Valle del Curone

Area food & beverage (extra percorso):

• PorkRub Barbecue Team: hamburger

• Paolo Sala Bakery (Viganò): fritto di calamari, pizza, focacce, dolci e Birra del Pane

• Gelateria 84: gelati artigianali

• Distillerie Imbersaghesi: cocktail

• Stand Pro Loco: bibite

In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a sabato 18 luglio 2026. I biglietti acquistati

resteranno validi; sarà possibile richiedere il rimborso esclusivamente in caso di rinvio

ufficiale. La decisione su un eventuale rinvio verrà presa sulla base delle previsioni meteo il

giorno prima dell’evento che è riservato ad un pubblico maggiorenne.

Per informazioni:info@prolocomerate.org, 340 8608171 / 334 6188908