Merate, tutto pronto per Sant’Ambrogio tra fiera, benemerenze e le pomelle

Domenica 7 alle 10 l’inaugurazione della fiera: 118 le bancarelle presenti

Celebrazione di Sant’Ambrogio anticipata a oggi così come previsto dal rito ambrosiano. Domenica torna l’antica tradizione delle pomelle per i fidanzati

MERATE – E’ tutto pronto per la festa patronale di Sant’Ambrogio tra fiera, benemerenze e la riscoperta della tradizione delle pomelle come pegno d’amore per i fidanzati.

Per l’occasione la città, che già domenica scorsa aveva acceso le luci in piazza e sul Castello Prinetti, si veste a festa con una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini.

Questa mattina, sabato 6 dicembre, verrà celebrata alle 10.30 in chiesa prepositurale la messa solenne per Sant’Ambrogio presieduta da monsignor Francesco Cavina, vescovo emerto d Carpoi e concelebrata dai preti nativi e che hanno servito la comunità di Merate. Come da tradizione , il sindaco offrirà il cero votivo alla chiesa di Sant’Ambrogio. La celebrazione verrà anticipata a a oggi perché, come spiegato dal prevosto don Mauro Malighetti, il rito ambrosiano prevede che non si possa sovrapporre la celebrazione del patrono alla liturgia della domenica d’Avvento.

Domenica 7 si comincia invece alle 10 con l’inaugurazione dell’antichissima fiera di Sant’Ambrogio: ben 118 bancarelle espositive disseminate tra piazza degli Eroi, piazza Prinetti, via Baslini, via Manzoni, via Viganò, viale Cornaggia, viale Lombardia, via Papa Giovanni XXIII e via Parini. In contemporanea con l’apertura della fiera, inizierà la consegna della pomella di Sant’Ambrogio nel cortile di Palazzo Prinetti a tutti i fidanzati della città.

Alle 15.45 è in programma la cerimonia di consegna delle benemerenze e degli encomi, seguita dalla trasmissione in diretta dal Teatro Alla Scala di Milano della Prima dell’opera. Alle 21 invece concerto “Canti in una notte d’inverno” con il coro Le voci del Seprio e organo.

Lunedì 8, dalle 7.30 le bancarelle torneranno a invadere il centro con prodotti di vario genere.

A corredo della fiera, tante proposte ed eventi, a cominciare dalle mostre come quella su Donato Frisia junior allestita a Villa Confalonieri, “Un manifesto per Merate” nella sede di Artee20 e “Merate nelle vecchie cartoline”, esposta in sala civica. Saranno organizzate anche delle visite guidate alla chiesa di Sant’Ambrogio ( 7 e 8 dicembre alle 10) e ai cortili di Palazzo Prinetti e alla chiesetta di San Dionigi ( 7 e 8 dicembre ore 11). In Fiera saranno previsti dei piccoli momenti di animazione con la banda domenica dalle 10 alle 12 e, a seguire, dalle 14 alle 15 lo show di mago Martino. Lunedì 8 dicembre spazio alla musica con i Meatball dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio, J.O.M dalle 14 alle 15, le cornamuse dalle 15 alle 16 e l’arpa dalle 16 alle 17.

Da segnalare l’immancabile appuntamento con l’osteria della Banda il 7 e l’8 dalle 11.30 alle 22, l’inaugurazione del presepe dell’oratorio domenica dopo la messa delle 10.30 e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Libertà (ingresso a pagamento, da lunedì a venerdì 15-19; sabato e domenica 14-20).