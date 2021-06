La raccolta puntuale dei rifiuti inizierà dal 1° luglio: il sacco rosso sostituirà il sacco trasparente (indifferenziato)

Finora ha ritirato il kit per la raccolta il 72% dei meratesi: “L’obiettivo è arrivare almeno all’85% per l’avvio della misurazione puntuale”

MERATE – Ultima chiamata per il ritiro del sacco rosso, da utilizzare, dal 1° luglio, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, fino a ora conferiti nel sacco trasparente. L’amministrazione comunale, di concerto con Silea, la società partecipata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, ha infatti previsto altre quattro giornate di consegna del kit per la misurazione puntuale dei rifiuti in modo da riuscire a raggiungere anche quei meratesi, utenze domestiche o non, che non hanno ancora ritirato il sacco rosso.

“Abbiamo organizzato una vasta campagna di distribuzione grazie alla collaborazione di Silea e all’utilizzo anche di borse lavoro – ha spiegato questa mattina, lunedì, il sindaco Massimo Panzeri durante una conferenza stampa – . Abbiamo previsto punti di ritiro nelle frazioni, dove i residenti si sono rivelati pi puntuali, e in centro. Finora abbiamo raggiunto il 75,26% delle utenze domestiche e il 43,55% di quelle non domestiche per una media pari al 71,94%. L’obiettivo con Silea è arrivare almeno all’85% per l’avvio della sperimentazione della raccolta puntuale dei rifiuti con il sacco rosso”.

I cittadini saranno tenuti a doversi adeguare alla novità in vigore tanto che il sindaco ha già pronta un’ordinanza che prevede il non ritiro dei sacchi non conformi e la conseguente sanzione per chi non si adeguerà alle regole. “Prevediamo una certa tolleranza nei primi giorni per permettere a tutti di prender confidenza con la novità. Va però sottolineato che nulla cambia nelle modalità di conferimento dei rifiuti se non il colore del sacco, dotato per di più di un codice Rfid, associato all’utenza”.

Chi non avesse ancora ritirato il sacco rosso ed eventualmente quello azzurro, riservato al conferimento di pannolini per bimbi, pannoloni e ausili sanitari assorbenti per disabili e anziani, dovrà quindi presentarsi in Municipio in una delle quattro date messe ulteriormente a disposizione della cittadinanza. Ovvero martedì 8 giugno dalle 9 alle 12, giovedì 10 giugno dalle 16 alle 19, sabato 12 giugno dalle 9 alle 12 e martedì 15 giugno dalle 9 alle 12. I sacchi dotati di codice Rfid non possono essere acquistati presso negozi e supermercati.