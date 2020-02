Merate, un bosco urbano a Cascina Vedù: lo regala Silvio Berlusconi

La richiesta è stata vagliata dalla Giunta che ora dovrà procedere con una manifestazione di interesse

L’intervento, stimato in circa 300mila euro, prevede la piantumazione di piante ed essenze pregiate nel prato, di proprietà comunale, davanti alle villette progettate da Mario Botta

MERATE – Un bosco urbano a Cascina Vedù sponsorizzato da Silvio Berlusconi. E’ questa la richiesta vagliata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri durante la riunione di Giunta di ieri, martedì. La società, riconducibile al noto imprenditore e politico fondatore di Forza Italia, che sta ultimando i lavori di costruzione delle villette nell’area di Cascina Vedù, ha infatti presentato in maniera ufficiale la richiesta di poter abbellire e impreziosire l’area verde di proprietà comunale situata davanti alle villette di pregio progettate da Mario Botta.

Una domanda formale giunta a seguito di diversi sopralluoghi in zona effettuati dall’ex patron del Milan che non ha mai nascosto di creder molto nel potenziale attrattivo e turistico di Merate. “Si tratta indubbiamente di un bellissimo regalo per la nostra città” commenta soddisfatto il vice sindaco nonché assessore all’Urbanistica Giuseppe Procopio, che ha seguito in prima persona la vicenda tanto da partecipare qualche mese fa a una delle tante visite di Berlusconi in città. Il progetto prevede infatti la piantumazione di piante e di diverse essenze pregiate in quello che al momento attuale è “solo” un prato in modo da trasformarlo in un vero e proprio bosco urbano, che resterà a disposizione di tutta la comunità.

“Si tratta di un intervento del valore stimato in circa 300mila euro. E’ chiaramente una proposta che abbiamo accolto con favore ed entusiasmo. La normativa prevede che il Comune debba ora pubblicare una manifestazione di interesse per sondare eventuali disponibilità di altri privati a effettuare interventi migliorativi rispetto a quanto pervenuto finora in Municipio” conclude Procopio. Un passaggio fondamentale a cui la Giunta ha dato il via libera con la delibera di ieri. L’obiettivo è riuscire a vedere concretizzato, al più presto, il bosco urbano a spese zero per il Comune.