Merate, un cero alla finestra per dire no alla violenza sulle donne. Le iniziative del Comune

Le proposte dell’amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“Sono piccoli gesti, ma vogliamo far sentire a tutte le donne meratesi il supporto delle istituzioni e non dimenticare l’importanza della lotta a questa violenza”

MERATE – Tanti piccoli gesti per promuovere e sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre. E’ quanto hanno organizzato gli assessori Franca Maggioni (Welfare) e Fiorenza Albani (Cultura), oltre all’iniziativa già patrocinata “Una panchina rossa per Merate” promossa dal gruppo “Ora Basta” in collaborazione con alcune associazioni del territorio.

“Pur essendo ancora in situazione di emergenza sanitaria che non consente di organizzare manifestazioni che possano coinvolgere la cittadinanza, riteniamo necessario richiamare l’attenzione e sensibilizzare ulteriormente il gravissimo e, purtroppo, ancora attuale problema della violenza sulle donne” spiegano.

Ecco quindi delle piccole, ma altrettanto simboliche iniziative. “Deporremo, così come già effettuato gli scorsi anni, una ciotola di ciclamini rossi presso la stele presente nel Parco delle Rimembranze, quale omaggio a tutte le vittime di femminicidio. Contestualmente verrà acceso un cero, simbolo della luce in fondo al tunnel che ci auguriamo possano vedere tutte le donne che attualmente sono vittime di violenza. Sarebbe veramente bello se tutte le famiglie meratesi accendessero, la stessa sera, un piccolo lume alle finestre per manifestare vicinanza alle vittime e a tutte le donne che, in questo momento, soffrono per questo tipo di violenza”.

Non solo ma anche il palazzo municipale verrà illuminato di colore arancio nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 novembre, data quest’ultima in cui verrà posizionata sul piccolo balcone del palazzo municipale una sedia rossa – sempre in memoria delle vittime delle violenza – sulla quale verrà posta una breve poesia.

“Pubblicheremo anche sul sito internet del Comune un banner per rammentare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di piccoli gesti, ma crediamo sia fondamentale far sentire a tutte le donne meratesi il supporto delle istituzioni e non dimenticare l’importanza della lotta a questa violenza che può essere definita una “piaga” sociale. Invitiamo tutte le donne ad avere il coraggio di denunciare ogni tipo di violenza non solo fisica ma anche psicologica, perché solo così potranno tornare ad essere libere e finalmente felici”.