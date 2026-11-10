Merate, un laboratorio per imparare a usare l’intelligenza artificiale nello studio

Appuntamento venerdì 27 novembre allo Spazio Giovani all’area Cazzaniga

Il workshop affronterà il tema di come utilizzare l’intelligenza artificiale per studiare, approfondire gli argomenti e verificare l’attendibilità delle informazioni

MERATE – Un laboratorio pratico per imparare a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare allo spirito critico. E’ quanto propone Piazza L’Idea, il servizio per le Politiche Giovanili dell’ambito territoriale sociale di Merate, con l’iniziativa in programma venerdì 27 novembre, dalle 17 alle 19, allo Spazio Giovani Area Cazzaniga di Merate.

Il workshop gratuito, intitolato “L’intelligenza artificiale come supporto allo studio”, vedrà la partecipazione di Alessio Bellan ed è rivolta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 34 anni.

Durante l’incontro i partecipanti avranno modo di sperimentare concretamente come utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale nel percorso di apprendimento, per comprendere meglio gli argomenti e supportare lo studio. Accanto alle opportunità offerte dalla tecnologia, spazio anche alla necessità di sviluppare uno sguardo critico, imparando a verificare le informazioni e a utilizzare questi strumenti in maniera consapevole.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito piazzalidea.it oppure compilare il modulo online.