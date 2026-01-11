Merate, un libro e una mostra per ricordare l’ex sindaco Luigi Zappa

Ricordi e aneddoti dell’ingegner Luigi Zappa, un uomo capace di mettersi al servizio della città

Un libro e una mostra per tratteggiare il ricordo di un ex sindaco che si è speso tantissimo per Merate

MERATE – Un uomo che si è messo veramente al servizio della sua città e della sua comunità senza mai autocelebrarsi. E’ il ritratto, dipinto con i colori dell’affetto, dalla riconoscenza e della stima, dell’ingegner Luigi Zappa, già sindaco della città dal 1964 al 1975, a cui Merate ha tributato, in occasione del ventennale della morte, un bel ricordo venerdì sera con la presentazione del libro “Per le vie di Merate” e l’inaugurazione della contestuale mostra fotografica realizzata con degli scatti concessi dalle figlie Licia e Lidia.

Location dell’incontro non poteva che essere Villa Confalonieri, la storica dimora che proprio Zappa volle trasformare in sede del Comune, ora al centro di dibattito proprio sulla sua destinazione dopo l’addio degli uffici comunali ormai diversi anni fa.

A ricordare l’ex sindaco sono stati gli ex sindaci di Merate Giovanni Battista Albani e Dario Perego insieme ad Antonio Rusconi, già primo cittadino di Valmadrera e senatore, tutti esponenti, com lo stesso Zappa, della Democrazia Cristiana.

Sono stati loro a restituire la fotografia non solo di un politico tutto di un pezzo, ma anche di un amico con cui ci si poteva anche rilassare e divertire, condividendo una sana e autentica passione per la res publica.

Tra chiacchiere e ricordi, la serata è proseguita lasciando nei presenti la convinzione di come l’ingegner Zappa avesse già, ormai più di 50 anni fa, messo a fuoco i temi cardine della città e della sua comunità: quegli argomenti, come Villa Confalonieri, l’ospedale di Merate e la necessità di ragionare secondo una geografia più amplia che da Merate abbracci il territorio circostante e il Casatese, che ancora oggi sono al centro del dibattito costituendo le sfide della classe dirigente attuale.

Apprezzata anche la mostra allestita nella sala del sindaco con le fotografie concesse dalla famiglia che hanno restituito uno sguardo anche più intimo e personale all’ingegner Zappa. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino a domenica 11 gennaio.

In distribuzione, a offerta libera, il libro “Per le vie di Merate”, che raccoglie 28 articoli scritti da Luigi Zappa tra il 2003 e il 2005 e pubblicati sul bollettino parrocchiale All’ombra della Torre.