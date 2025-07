Merate, una delegazione del comitato gemellaggi in visita a Buzançais

La visita è servita per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione con i gemelli francesi

Dal passaggio del tour de France alla celebrazione del 14 luglio: la delegazione meratese ha vissuto giorni intensi ed emozionanti a Buzançais

MERATE – In visita ai gemelli francesi di Buzançais in occasione del passaggio del Tour de France e della celebrazione della presa della Bastiglia. Sono stati giorni intensi questi ultimi per una delegazione del Comitato Gemellaggi del Comune di Merate che ha

partecipato a diversi eventi ufficiali e culturali nella città gemellata francese, rafforzando

i legami di amicizia e cooperazione tra le due comunità.

La visita è iniziata il 12 luglio con l’incontro di alcuni membri dell’associazione C.A.L.M. (Cyclistes Amateurs Libres et Motivés), in partenza per l’iniziativa franco-italienne volta a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e cura dei tumori. Il tour sulle due ruote farà tappa anche a Merate venerdì 18 luglio nel pomeriggio, durante la quale i ciclisti porteranno simbolicamente alcuni doni destinati ai bambini seguiti dal servizio di cronicità, terapie del dolore e cure palliative pediatriche coordinato dalla Dott.ssa Francesca Cortinovis all’Ospedale Mandic.

Il pomeriggio del 13 luglio è passata da Buzançais la nona tappa del Tour de France a cui il Comitato ha partecipato insieme alla cittadinanza.

La delegazione, composta dal Sindaco Mattia Salvioni e dalla nuova presidente del Comitato

Gemellaggi Nicoletta Dozio, insieme ad alcuni meratesi che sono testimoni dello spirito del gemellaggio e che hanno sviluppato dei forti e veri legami di amicizia con la cittadinanza di Buzancais, ha poi preso parte il 14 luglio alla cerimonia ufficiale della Festa Nazionale Francese a Loches, insieme ai sindaci del territorio e ai giovani provenienti da 12 paesi europei coinvolti nel progetto Europe Berry Touraine, all’interno del programma Erasmus Giovani.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si sono svolti anche i festeggiamenti a Buzançais, dove la delegazione è stata calorosamente accolta dal Sindaco Régis Blanchet, dai vigili del fuoco

locali e dalle altre autorità civili e militari.

Il 15 luglio, Merate ha partecipato alla cerimonia per il 25° anniversario del gemellaggio tra Buzançais e la città polacca di Nidzica. Nella stessa giornata, è stato inaugurato nel nuovo parco pubblico di Buzançais un cartello simbolico che indica la distanza tra Merate e Buzançais (oltre 800 km), alla presenza del Sindaco Regis Blanchet e del Vicesindaco Nicolas Thomas.

Durante tutte le giornate, i ragazzi del progetto Europe Berry Touraine hanno accompagnato e animato le cerimonie, contribuendo a creare un forte spirito europeo di dialogo e scambio tra culture. Il Comune di Merate e il Comitato Gemellaggi hanno manifestato la volontà di collaborare con il progetto per attivare, già nei prossimi mesi, scambi internazionali dedicati ai giovani di Merate, offrendo loro un’esperienza concreta di cittadinanza europea, condivisione e crescita personale.