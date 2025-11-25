Merate, una panchina rossa alle scuole medie contro la violenza sulle donne

Stamattina l’inaugurazione: la panchina rossa verrà posta nell’atrio delle scuole medie Manzoni

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Salvioni con la vice Marinari

MERATE – E’ stata sistemata e colorata dagli stessi studenti nell’ambito di un’iniziativa extrascolastico e ora verrà posta nell’atrio del Collegio Manzoni a testimoniare l’impegno dell’Istituto Comprensivo meratese contro la violenza sulle donne.

Inaugurazione questa mattina, 25 novembre, della panchina rossa rimessa nuovo dai ragazzi del progetto Fuoriscuola: la cerimonia, promossa insieme al gruppo Ora Basta, si è svolta nella palestra delle scuole medie e ha visto la partecipazione del sindaco Mattia Salvioni e della vice sindaca Valeria Marinari che hanno ribadito l’urgenza di mettere in atto, nel quotidiano, azioni che siano contro la violenza di genere.

Il primo cittadno si è poi recato al giardino della Memoria, vicino al Municipio, per porre dei fiori al monumento in ricordo delle donne vittime di violenza. Al suo fianco l’assessora Patrizia Riva, che ha anche rappresentato la città di Merate alle celebrazioni andate in scena questa mattina in Questura e Prefettura a Lecco.