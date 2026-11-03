Merate, una serata sulla depressione giovanile: allo Spazio Giovani il film “Mi vedete?”

Prima la proiezione del docufilm, poi il dibattito con Ottaviano Martinelli e Marcello Ripamonti

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto trasversale “Everyone4Mental Health”

MERATE – La depressione giovanile, i segnali del disagio e il rapporto tra adolescenza e social network: sono i temi al centro dell’incontro in programma mercoledì 4 novembre, alle 21, allo Spazio Giovani dell’Area Cazzaniga di Merate, nell’ambito del progetto “Everyone4Mental Health”.

La serata si aprirà con la proiezione del cortometraggio “Mi vedete?”, dedicato al delicato tema della depressione tra i giovani e pensato per favorire la conoscenza e la sensibilizzazione su una problematica spesso misconosciuta o sottovalutata. A seguire, il confronto si concentrerà in particolare su “Adolescenza e salute mentale nell’era dei social”, con la partecipazione di Ottaviano Martinelli, direttore della UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Dipartimento di Salute mentale di ASST Lecco, e Marcello Ripamonti, presidente dell’associazione Volontaria-mente Merate.

L’iniziativa si inserisce nel progetto trasversale “Everyone4Mental Health”, promosso dalla Rete OMS Città Sane e al quale ha aderito anche il Comune di Merate. Il percorso punta a promuovere il benessere psicologico e la salute mentale come un diritto che riguarda tutti, superando lo stigma e l’isolamento sociale che ancora accompagnano il disagio psichico.

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei segnali di sofferenza, attraverso una rete di collaborazione tra amministrazioni locali, realtà associative, istituzioni, servizi sanitari, scuole, famiglie e mondo del lavoro.

La scelta dello Spazio Giovani come sede dell’appuntamento vuole favorire proprio la partecipazione degli adolescenti e dei ragazzi, insieme a famiglie, educatori, insegnanti, associazioni e cittadini interessati.

La partecipazione alla serata è aperta alla cittadinanza. Per approfondire il progetto è possibile consultare il sito www.everyone4mentalhealth.it.