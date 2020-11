Merate, vaccini antinfluenzali in ritardo: posticipati gli appuntamenti per gli over 65

Rimandati a dicembre gli appuntamenti previsti dal 17 al 20 novembre

La campagna di vaccinazione antinfluenzale si terrà in alcune sedi messe a disposizioni dall’amministrazione e dalla parrocchie

MERATE – La consegna dei vaccini antinfluenzali è in ritardo: posticipati gli appuntamenti per gli over 65. A rendere noto il ritardo dell’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale riservata alla popolazione anziana è l’amministrazione comunale che, insieme ai medici di base del territorio, si era da subito adoperata per trovare, sia in centro che nelle frazioni, degli spazi ampi e facilmente raggiungibili per effettuare la vaccinazione antinfluenzale al di fuori degli ambulatori medici.

Niente vaccini per il 17

L’inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, quanto mai importante quest’anno visto la similarità dei sintomi dell’influenza con il Covid, era già stato fissato per martedì 17 novembre, ma il ritardo nella consegna della dosi (problema denunciato da più parti) ha reso necessario posticipare a dicembre (esattamente dal 1° al 4 dicembre) gli appuntamenti già fissati dal 17 al 20 novembre.

Le nuove date

Ai pazienti interessati sono automaticamente fissati nuovi appuntamenti: le persone con appuntamento il 17 novembre dovranno recarsi il 1° dicembre, quelli del 18 novembre il 2 dicembre, quelli del 19 novembre il 3 dicembre e quelli del 20 novembre il 4 dicembre. Confermati per tutti i pazienti lo stesso orario e il luogo. Le vaccinazioni saranno effettuate al Centro Anziani di piazza Don Minzoni in centro, nell’ex Cse di Brugarolo, nel salone del bar dell’oratorio di Pagnano e nell’auditorium sotto la chiesa di Sartirana.

Per dubbi e/o chiarimenti contattare il proprio medico di famiglia.