Merate: vetri rotti e rifiuti abbandonati nel nuovo parcheggio a Pagnano

La denuncia dell’ex assessore Fiorenza Albani, preoccupata dal ripetersi degli episodi di inciviltà

Anche ieri, lunedì, il parcheggio era pieno di bottiglie di vetri rotte e di cartacce poi rimosse dai volontari

MERATE – Bottiglie di alcolici in vetro rotte e rifiuti di scarti alimentari frantumati per terra. E’ la desolante situazione in cui si sono abbattute ieri mattina, lunedì, le persone che utilizzano il nuovo parcheggio realizzato a Pagnano vicino alla scuola primaria, all’asilo e all’oratorio.

E, purtroppo, non è la prima volta che ciò accade, come sottolineato dall’ex assessore Fiorenza Albani che si è fatta portatrice dell’istanze e delle lamentele dei fruitori dell’area di sosta. “E’ il secondo lunedì di fila che questo accade” racconta Albani che ieri mattina è stata prontamente avvisata da un genitore che ha provveduto anche a inviare una segnalazione scritta in Municipio, constatando la situazione di pericolo legata alla presenza di numerose bottiglie di vetro anche di grosse dimensioni, rotte in più pezzi.

“Il volontario ha provveduto personalmente a rimuovere i pezzi di vetro per non lasciare il parcheggio in condizioni insicure dal momento che l’area è frequentata dai molti bambini e ragazzi che raggiungono, anche a piedi, l’asilo nido, la scuola materna e la primaria”.

L’area è stata poi in un secondo momento ripulita dai rifiuti, costituiti in prevalenza da cartacce, tovaglioli e contenitori di cibo d’asporto, disseminati negli stalli di sosta.

“Penso che sia opportuno dotare la zona di telecamere di videosorveglianza visto che purtroppo non si tratta di un episodio isolato” conclude Albani, ricordando come nelle ultime settimane si siano verificati anche episodi di intrusione all’interno degli spazi dell’oratorio, lasciando sporcizia e vetri nei campi da calcio e anche in quello di beach volley.