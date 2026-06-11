Merate, via libera ai cani in biblioteca: potranno accedere solo al piano terra

La novità è stata discussa lunedì sera in Consiglio comunale

La proposta ha trovato in disaccordo il gruppo Prospettive per Merate: “L’accesso andrebbe negato solo per una questione di buon senso”

MERATE – I cani potranno accedere alla biblioteca comunale purché al guinzaglio e muniti di museruola, senza poter salire al primo piano né entrare nella saletta riservata ai bambini. E’ la novità principale e anche più dibattuta contenuta nel regolamento della biblioteca comunale portato in discussione lunedì sera in Consiglio comunale. A presentare il documento, già discusso nella relativa commissione, l’assessora alla Cultura Patrizia Riva che, prima di entrare nel merito di articoli e commi, ha evidenziato le molteplici attività di promozione alla lettura promosse dalla biblioteca, luogo molto frequentato dall’intera cittadinanza.

“Abbiamo introdotto delle novità sulle norme di comportamento rispetto al precedente regolamento – ha spiegato – . Abbiamo deciso di consentire il consumo di bevande e snack nel rispetto delle condizioni di igiene, pulizia e tutela del patrimonio. L’utenza della biblioteca, aperta anche in pausa pranzo, è costituita in gran numero da studenti e ci sembrava giusto consentire di mangiare qualche snack e sorseggiare delle bevande”.

L’altra grande “rivoluzione” riguarda la possibilità di accesso per gli animali domestici: “Purché la permanenza non sia di lunga durata e non accedano alla sala ragazzi” ha rimarcato Riva, sottolineando come il nuovo regolamento sia stato frutto di un lavoro corale, costruttivo e produttivo svolto in sinergia con i due gruppi di minoranza.

Che, dal canto loro, hanno però esplicitato la propria posizione. Se la consigliera Franca Maggioni (Noi Merate) si è limitata a dire di dissentire dal via libera al consumo di bevande gasate e zuccherate per il timore di danneggiamenti ai libri, Paola Panzeri, consigliera dell’altro gruppo di opposizione (Prospettive per Merate) ha detto a chiare lettere di non ritenere una decisione di buon senso quella del via libera all’accesso dei cani.

“Chi mi conosce sa quanto ami gli animali, in primis i cani. Ma penso che sia una forzatura inserire quanto previsto dall’articolo 18 perchè la biblioteca è un luogo di silenzio, studio e concentrazione. La presenza di cani può creare allergie per il pelo o la saliva e c’è pure chi ha la fobia. Introduciamo una norma discrezionale che lascia al bibliotecario l’onore di stabile quanto duri una permanenza non lunga. Per questo chiedo un emendamento al testo del regolamento prevedendo la possibilità di accesso alla biblioteca solo per i cani di ipovedenti e disabili purché al guinzaglio e dotati di museruola”.

Il sindaco Mattia Salvioni ha così deciso di sospendere la seduta, per valutare in maniera più approfondita la proposta di Panzeri.

Al termine dello stop, la maggioranza ha proposto a sua volta un emendamento, limitando la possibilità di accesso ai cani solo al piano terra della biblioteca escludendo il primo piano, vera e propria sala studio e la sala bambini. Nell’articolo è stato inoltre specificato l’obbligo di guinzaglio e museruola. “La normativa in generale sull’accesso dei cani in luoghi pubblici è cambiata così come è cambiato anche il pensiero generale sugli animali domestici, sempre più parte delle famiglie italiane” ha precisato l’assessore Riva mentre il capogruppo di maggioranza Ernesto Sellitto ha rimarcato come ci siano già biblioteche a Milano, Firenze e Bologna che garantiscono l’accesso degli amici a quattro zampe.

L’emendamento proposto da Prospettive per Merate è stato così respinto mentre quello di ViviAmo Merate è stato votato favorevolmente dal gruppo di maggioranza e da Noi Merate, il cui capogruppo Dario Perego ha però voluto lanciare una frecciatina: “L’atteggiamento di attenzione ai cani dovremmo averlo in tutti gli ambiti, soprattutto all’aperto. Ricordiamoci che non permettiamo di andare intorno al lago (di Sartirana, ndr)”.