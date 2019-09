Merate, via libera alla pista da pattinaggio su ghiaccio in piazza Libertà

Il sopralluogo di sabato ha sciolto le riserve sulla fattibilità tecnica del progetto nella nuova piazza dietro il Comune

Codara (Pro Loco): “Un’ottima iniziativa in occasione delle festività natalizie per attrarre persone a Merate”

MERATE – La pista di pattinaggio su ghiaccio troverà casa in piazza Libertà. Via libera al progetto promosso dalla Pro Loco e dall’associazione di commercianti La nostra mela per rendere ancora più magica l’atmosfera in città in vista delle festività natalizie. Sabato mattina si è tenuto un sopralluogo nella piazza realizzata alle spalle del Comune per verificare la fattibilità tecnica del progetto che mira ad animare e colorare il nuovo spazio aggregativo creato dietro Palazzo Tettamanti.

La nuova piazza, che sarà inaugurata a ottobre, presenta infatti un problema strutturale di carico massimo essendo realizzata sopra un parcheggio. Un “inghippo” a cui è stato trovato un rimedio, come spiega il presidente della Pro Loco di Merate Luca Codara. “Verrà posto un tetto massimo di persone che potranno utilizzare, contemporaneamente, la pista da pattinaggio sul ghiaccio. I tecnici presenti sabato al sopralluogo hanno parlato di non più di 50 persone alla volta”.

Un dato che dovrà essere messo ora nero su bianco, ma che ha fornito il via libera a Pro Loco e commercianti per proseguire con la preparazione di un ricco calendario di eventi e iniziative in vista delle festività natalizie. “Dovremo fare sicuramente una stima dei costi per capire quanto si potrà fare in più. Di certo, riuscire a installare la pista da pattinaggio su ghiaccio è un ottimo risultato per una città, Merate, che può anche aspirare a diventare un centro di aggregazione e di attrazione per altri comuni limitrofi”.

Codara sottolinea l’impegno della Pro Loco per proporre, durante tutto l’anno e in particolare in concomitanza del Natale, iniziative di largo respiro: “Lo scorso anno, insieme a La nostra Mela, avevamo illuminato Palazzo Prinetti. Quest’anno vogliamo cimentarci con la pista da pattinaggio su ghiaccio. Ci stiamo lavorando da diversi mesi e siamo convinti che possa essere un’iniziativa apprezzata, soprattutto dai più piccoli. E’ sicuramente una proposta inedita per il territorio”.

La pista verrà installata a fine novembre e resterà installata fino all’Epifania: “Sarà anche un modo per lanciare la nuova piazza e farla scoprire ai meratesi. Pensiamo che la pista da pattinaggio su ghiaccio possa rappresentare una bella proposta e un’insolita occasione di svago e divertimento per le famiglie del nostro territorio”.