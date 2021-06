Merate, via libera dal Comune: la piscina può riaprire

Da domani, giovedì, riaprirà i battenti il Palazzetto dello Sport di via Matteotti

Il sindaco Massimo Panzeri ha firmato questa mattina il nulla osta alla riapertura dello stabile

MERATE – Riaprirà domani, giovedì 10 giugno, la piscina di via Matteotti. Il sindaco Massimo Panzeri ha firmato infatti questa mattina il nulla osta relativo all’autorizzazione ai gestori, la società GestiSport, alla riapertura della struttura dove sono ospitate la piscina (sia all’aperto che al chiuso) e la palestra.

I gestori hanno infatti presentato in Comune la fideiussione richiesta dall’amministrazione comunale a garanzia del canone di gestione, il cui pagamento è stato sospeso da circa un anno e mezzo a seguito delle difficoltà riscontrate dal gestore per via delle chiusure all’attività di questo tipo imposte dal Covid.

Così come annunciato alcuni giorni fa, il primo cittadino ha infatti accettato, in maniera provvisoria per sei mesi, la fideiussione presentata seppur tecnicamente non idonea (è stata sottoscritta con una compagnia assicurativa non presente nell’elenco di Banca Italia). “E’ una deroga che abbiamo fatto per venire incontro alle difficoltà riscontrate dal gestore in un periodo non certo facile per via delle chiusure imposte Dal Co id” ha commentato il sindaco.

La notizia è stata anche pubblicizzata sulla pagina Facebook di Gesti Sport: “Ripartiamo. Da domani potrete tornare ad usufruire dei nostri servizi. Vi aspettiamo”.

Il programma prevede la riapertura giovedì 10 della segreteria e del parco estivo, da venerdì 11 la sala pesi e attrezzi mentre lunedì 14 giugno inizieranno i corsi fitness e acquafitness e nuoto libero esterno.