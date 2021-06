Merate, via Pascoli cambierà il look: nuovo asfalto e accesso in piazza Libertà

Via libera al progetto definitivo in Giunta: conclusi gli accordi bonari con ben 137 proprietari

Si avvia a conclusione l’annosa questione di via Pascoli, strada (finora) privata a uso pubblico

MERATE – Via libera in Giunta al progetto definitivo per la sistemazione di via Pascoli che prevede anche la realizzazione del collegamento con piazza Libertà. Si avvia a conclusione un iter lungo e laborioso, da tempo al centro del dibattito politico meratese visto la difficoltà, negli anni passati, a trovare una quadra con i residenti. Ora, dopo l’invio, nei mesi scorsi, di ben 137 raccomandante ai proprietari delle varie particelle di strada, tutte cedute all’amministrazione comunale a titolo bonario, può quindi andare avanti l’intervento di sistemazione della strada. 130Mila gli euro messi a disposizione per i lavori che riguarderanno sia la manutenzione straordinaria della via, con il rifacimento dell’asfalto, sia la connessione con piazza Libertà. Il progetto prevede infatti la realizzazione di una rampa pedonale per permettere l’accesso anche alle persone diversamente abili e il rifacimento di tutta la parte bassa della scalinata. In questo modo la piazza inaugurata nel 2019 dietro il Comune sarà raggiungibile non solo da piazza Eroi e da via Cornaggia ma anche da via Pascoli con possibilità di “discesa” anche da chi proviene da via San Francesco. L’intervento riguarda anche la sistemazione dei parcheggi esistenti, con la creazione di un apposito spazio riservato al posteggio delle biciclette vicino alla rampa.progett