Merate, via Trieste: a breve l’asfaltatura dopo il sopralluogo di Lario Reti Holding

Il maltempo di agosto aveva creato avvallamenti e un cratere in strada

Via libera ai lavori dopo l’ispezione alla fognatura effettuata dai tecnici della società lecchese

MERATE – Hanno ormai e per fortuna i giorni contati la buca e gli avvallamenti che si sono creati in via Trieste a seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito, il 22 agosto, il Meratese provocando seri danni in tutta la zona.

L’amministrazione comunale ha infatti affidato in questi giorni l’incarico di sistemare e asfaltare la strada, ancora transennata nell’area dove era saltato il tombino. A precisare lo status quo è il sindaco Massimo Panzeri: “Venerdì scorso i tecnici di Lario Reti Holding hanno effettuato il sopralluogo per verificare le condizioni della condotta della fognatura. Fortunatamente non si sono registrare rotture all’interno e quindi possiamo intervenire per sistemare la strada senza dover mettere mano ai sottoservizi”.

E’, quindi, questione ormai di poco visto che l’amministrazione comunale può procedere attraverso un affidamento diretto dell’incarico di asfaltatura della strada.

Proprio questa mattina, mercoledì, il primo cittadino ha incontrato alcuni residenti in via Brianza, zona soggetta come la parallela via Stelvio (entrambe si raccordano sulla strada provinciale 342), a fenomeni di allagamento, in particolar modo in corrispondenza di nubifragi e bombe d’acqua. Proprio per cercare di prevenire i disagi creati da fenomeni temporaleschi sempre più intensi e forti, l’amministrazione comunale sta vagliando una serie di misure con Lario Reti Holding tra cui quella di proseguire con gli interventi di separazione delle acque nere da quelle bianche in modo da alleggerire la portata d’acqua in caso di acquazzoni forti.