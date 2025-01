Merate, viabilità, scuole e biblioteca: il comune cerca fondi con un bando

300mila euro la richiesta per le spese di progettazione di cinque interventi

Dalla sistemazione degli incroci a Novate e Brugarolo alla ristrutturazione della biblioteca passando per l’antisismica alle scuole di Pagnano e Sartirana

MERATE – Dalla sistemazione della viabilità, con riferimento agli incroci di Novate e Brugarolo agli interventi nelle scuole primarie con riguardo all’antisismica dei plessi di Sartirana e Pagnano passando per il sempre vivo desiderio di mettere mano alla ristrutturazione della biblioteca.

Sono questi gli interventi per i quali l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni ha partecipato al bando emesso dal Ministero delle Finanze per la copertura a fondo perduto delle spese di progettazione. La richiesta di finanziamento ammonta a 300mila euro e riguarda diversi progetti, tutti all’ordine del giorno dell’agenda amministrativa comunale.

“Solo avendo in mano questi progetti preliminari potremo poi muoverci per il relativo finanziamento dei lavori, cercando altri bandi oppure attingendo, in parte, alle casse comunali” precisa il sindaco Mattia Salvioni che nei giorni scorsi ha portato in Giunta, come delegato al Bilancio, la delibera relativa.

Il bando, emesso dal Ministero delle Finanza, riguardava opere inerenti a diversi settori, tra cui la messa in sicurezza stradale. “Da qui è nata l’idea di chiedere il contributo per lo studio propedeutico alla sistemazione della viabilità all’incrocio di Novate e a quello di Brugarolo. L’idea, come anticipato in campagna elettorale, è quello di sostituire i semafori con delle rotonde, ma se a Novate gli spazi appaiono sufficienti, a Brugarolo la questione è più complicata per via della strettoia presente subito dopo l’incrocio. Proprio per questo è necessario analizzare meglio la situazione con uno studio approfondito”.

Analisi che verrà svolta anche per l’edificio che ospita la biblioteca, la cui sede è ritenuta da anni sottodimensionata rispetto alle esigenze di una cittadina come Merate.

Risponde invece alle esigenze di un adeguamento sismico previsto dalle ultime normative l’intervento sulle scuole primarie di Sartirana e Pagnano per cui è previsto uno studio volto a certificare lo status quo e le eventuali necessità di lavori e sistemazione.