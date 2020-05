Merate, viale Verdi: anche Greenpeace contro il taglio degli alberi

Nuova presa di posizione contro il taglio di alcuni alberi situati davanti all’ingresso di nido e materna per fare spazio a un parcheggio

Il progetto di riqualificazione di viale Verdi è al vaglio della Giunta

MERATE – Anche Greenpeace scende in campo nella battaglia legata al mantenimento delle piante in viale Verdi, nel parcheggio situato davanti alla scuola materna e all’asilo nido. Il gruppo locale Milano ha commentato il progetto di riqualificazione al vaglio della Giunta in questi giorni sottolineando come “ogni piano di abbattimento dovrebbe essere vagliato da una commissione di cui facciano parte ambientalisti, biologi, ingegneri del verde e agronomi indipendenti. Ogni albero è un patrimonio da tutelare, non da abbattere”.

Da qui l’invito: “Ora più che mai il Comune di Merate dovrebbe cogliere l’occasione per ripensare agli spazi, prendendo ispirazione dal progetto “spazi aperti” che include nuove piste ciclabili temporanee a basso costo e marciapiedi ampliati, per disincentivare l’uso dell’auto per decongestionare il traffico e rendere l’aria più respirabile, anche in virtù degli studi che legano la diffusione del Covid-19 alle polveri sottili. Abbiamo bisogno di alberi, di spazi, di ciclabili, non di parcheggi, ora più che mai”.