Merate, viale Verdi: approvato il definitivo. Ora le procedure per la cessione delle aree

Ora si potrà procedere con la cessione (si spera bonaria) delle 23 aree private comprese nella riqualificazione

L’iter poi prevede l’approvazione dell’esecutiva e la messa a gara del progetto dal costo di 3 milioni di euro

MERATE – Approvato in Giunta questa mattina, giovedì, il progetto definitivo di riqualificazione di viale Verdi. Un passo in avanti importante, propedeutico alla approvazione dell’esecutivo che renderà possibile poi procedere con la messa a gara dell’intervento da 3 milioni di euro. Il progetto di riqualificazione di viale Verdi è stato presentato per l’ultima volta in commissione urbanistica a maggio e ha ricevuto poi in questi giorni la validazione da parte di un professionista.

Oltre alla sostituzione dei semafori con le rotonde e la realizzazione di nuovi marciapiedi e parcheggi, il progetto prevede la trasformazione di viale Verdi in una smart road, innovativa per quello che riguarda l’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici e l’arredo urbano.

Ora, con l’approvazione del definitivo, il Comune potrà procedere all’acquisizione delle aree, di proprietà privata necessarie per la creazione della rotonde, dei marciapiedi e dei parcheggi previsti dal progetto. In tutto sono 23 le aree parcellizzate che il Comune spera di poter acquisire dai privati con una cessione bonaria senza dover quindi forzare la procedura attivando l’esproprio. I tempi di attesa per l’arrivo al definitivo, che per quanto riguarda gli aspetti tecnici sono di fatto identici a quelli presentati in commissione, dipenderanno quindi da come andranno le procedure di acquisizione delle aree.

“Con l’approvazione questa mattina in Giunta registriamo sicuramente un passo in avanti – commenta il sindaco Massimo Panzeri – L’iter ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza covid e anche la procedura di validazione, da me già chiesta quando sedevo sui banchi dell’opposizione, si è dilungata un po’ più del previsto. Non so dire ora le tempistiche che porteranno alla messa a gara dei lavori, ma l’impianto del progetto è ormai definitivo. Siamo contenti che la riqualificazione di viale Verdi vada avanti. Ormai siamo vicini alla gara”.