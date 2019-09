Merate, viale Verdi: dal 16 lavori di manutenzione dell’acquedotto

L’intervento, in capo a Lario Reti Holding, verrà realizzato di notte per non interferire con la viabilità

Verranno posizionati 885 metri di nuova tubazione e sostituiti tutti i contatori e gli allacci alle abitazioni

MERATE – Non sono ancora i lavori di riqualificazione di viale Verdi, di cui tanto si è parlato durante la recente campagna elettorale, ma sono sicuramente un assaggio di quello che avverrà quando il Viale sarà oggetto dell’intervento di restyling da 3 milioni di euro. Inizierà lunedì 16 settembre l’intervento di manutenzione straordinaria dell’acquedotto del Comune di Merate, nel tratto di tubazione situato lungo Viale Verdi, dall’incrocio con via Turati/Trieste alla rotatoria su Via Statale.

L’obiettivo è migliorare la situazione idrica della zona

Di competenza di Lario Reti Holding, i lavori costituiscono un prerequisito fondamentale in vista del progetto di riqualificazione viabilistico dell’importante arteria che collega, da est a ovest, la città. 885 i metri di nuova tubazione che verranno posizionati mentre si provvederà anche a sostituire tutti i contatori e gli allacci alle abitazioni. “L’intervento – fanno sapere da LRH – ha inoltre lo scopo di migliorare la situazione idrica garantendo portate migliori agli insediamenti esistenti nella zona e aumentando l’affidabilità della rete”.

Quattro mesi di cantiere

L’intero cantiere avrà una durata di circa 4 mesi, a partire cioè dal prossimo 16 settembre e fino, indicativamente, al 31 gennaio. Sarà gestito con traffico alternato regolato da impianto semaforico e ove necessario da movieri lungo tutto il Viale Verdi per la posa della condotta principale, collegamenti e allacciamenti utenze. Per evitare di congestionare il traffico lungo una strada già molto trafficata e frequentata (visto che conduce alle scuole e all’ospedale), i lavori verranno svolti di notte, da lunedì al venerdì dalle 20 alle 4. Lario Reti Holding precisa che il ripristino del manto stradale avverrà alla conclusione dei lavori, dopo il periodo di assestamento del terreno che, in base al clima, varia da 3 a 6 mesi.

Quanto al progetto di riqualificazione di viale Verdi, per il quale la precedente amministrazione comunale guidata da Andrea Massironi aveva stanziato circa 3 milioni di euro dal bilancio, si è in attesa di conoscere il progetto rivisto dalla Provincia di Lecco, dopo le richieste di aggiustamento di alcuni dettagli avanzate dal sindaco Massimo Panzeri.