Merate, viale Verdi in festa per l’accensione dell’albero. E ora al via la riqualificazione

Festa nel pomeriggio di domenica in viale Verdi: presente anche Babbo Natale in persona

L’occasione è servita anche per parlare degli imminenti lavori di riqualificazione. Panzeri: “Viale Verdi verrà portato ad esempio nei comuni limitrofi”

MERATE – Si sono accese le luci dell’albero e anche in viale Verdi si respira da oggi aria di Natale. E’ stato un momento di festa, condivisione e aggregazione quello vissuto oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre, lungo il viale grazie all’iniziativa messa a punto dal Comitato Viale Verdi. Dalle 16 in avanti grandi e piccini hanno potuto gustarsi una lauta merenda in compagnia niente meno che di Babbo Natale, pronto a farsi immortalare anche per delle fotografie che, una volta pubblicate sulla pagina Facebook del Comitato, concorreranno anche a un simpatico contest.

Il progetto di riqualificazione seguirà quello in corso relativo ai sottoservizi

L’occasione dell’accensione dell’albero, che ha richiamato decine di famiglie , ha fornito anche l’occasione al presidente del Comitato Giuseppe Papaleo di fare il punto della situazione sugli attesi lavori di riqualificazione dell’arteria che collega da est a ovest la città. Papaleo ha sottolineato come il comitato, ora conosciuto anche per la promozione di attività di solidarietà sociale come i pranzi della domenica (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), sia nato quattro anni fa proprio per sostenere l’urgenza di mettere mano a una strada tanto trafficata quanto (finora) trascurata. E ha invitato i residenti ad avere pazienza ora che i lavori sono al via. “Non facciamoci venire la sindrome di via Pascoli” ha puntualizzato il presidente del Comitato, aggiungendo: “Non siamo meratesi di serie B. E’ giusto che abbiamo preteso e ottenuto un importante progetto di riqualificazione. A chi critica contestando la spesa di 3 milioni di euro, voglio anche ricordare che nessun altro gruppo di cittadini ha saputo presentare un’idea o un progetto così importante”.

Panzeri: “Quello di viale Verdi sarà un bel progetto”

Parole a cui hanno poi fatto eco quelle del sindaco Massimo Panzeri: “Sono nato 48 anni in viale Verdi. Inutile dire che ci tengo moltissimo a questa strada. Anzi, posso dire che i lavori sono già iniziati con gli interventi relativi ai sottoservizi. Quanto al progetto, lo scheletro è definito, stiamo definendo quello che è il vestito perché vogliamo che questo sia un bel progetto”.

La finalità dell’intervento è quella di dare lustro e attrattività al viale: “I cittadini dei Comuni limitrofi dovranno portare viale Verdi come esempio di innovazione e investimento tecnologico. Vogliamo portare avanti un progetto innovativo che permetta di superare il gap degli anni Sessanta. Punteremo su materiali di pregio e infrastrutture avanzate. Ci saranno le colonnine per la ricarica delle auto elettriche e i pali delle luci intelligenti”. Poi la promessa: “Il prossimo anno saremo qui a festeggiare il Natale con i lavori in corso. Chiedo già ora scusa per gli ulteriori disagi ai residenti, alcuni dei quali sto incontrando personalmente in questi giorni per affrontare la questione della cessione delle aree necessarie alla costruzione delle rotonde e delle opere previste dall’intervento”.