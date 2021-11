Le proposte del Comune in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

“Piccoli gesti, ma fondamentali per far sentire a tutte le donne il supporto delle istituzioni e delle associazioni presenti sul nostro territorio”

MERATE – Una ciotola di ciclamini davanti alla stele presente nel Parco delle Rimembranze, dove verrà anche acceso un cero, simbolo di luce. E poi la richiesta a tutte le famiglie meratesi di accendere, quella stessa sera, un piccolo lume alle finestre per manifestare vicinanza alle vittime e a tutte le donne che, in questo momento, soffrono per questo tipo di violenza, purtroppo aumentata a causa della pandemia in corso. Sono le piccole, ma significative iniziative promosse dall’amministrazione comunale in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, in programma il 25 novembre.

Gli Assessorati al Welfare e alla Promozione Turistica e Culturale, guidati da Franca Maggioni e Fiorenza Albani, oltre al contributo e al patrocinio concesso alle iniziative promosse dal Movimento “Ora Basta!” in collaborazione con alcune associazioni del territorio, hanno deciso di riproporre alcune semplici iniziative per richiamare l’attenzione e sensibilizzare ulteriormente le cittadine e i cittadini meratesi sul gravissimo e, purtroppo, ancora attuale problema della violenza di genere, ovvero sulle donne.

“Secondo i dati diffusi dall’Istat nel 2020 – in particolare nel periodo di lockdown – c’è stato un picco di chiamate al numero di emergenza 1522 gestito dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Purtroppo, anche il II trimestre del 2021 il numero delle chiamate è in aumento rispetto al precedente periodo di riferimento. E’ pertanto doveroso e necessario richiamare l’attenzione dei cittadini su questo gravissimo problema” puntualizzano le assessore insieme alle consigliere di maggioranza Norma Maggioni e Greta Ghezzi.

Da qui il breve momento al parco delle Rimembranze con la posa dei fiori e l’accensione del cero e la posa sul piccolo balcone del palazzo municipale di una sedia rossa – sempre in memoria delle vittime di violenza – sulla quale verrà posta una poesia. Non solo, ma giovedì, venerdì e sabato il Palazzo municipale verrà illuminato di colore arancio per richiamare ancor di più l’attenzione sul tema. Sul sito istituzionale del Comune verrà inserito un banner per richiamare l’importanza della giornata e del tema della violenza sulle donne, evidenziando il numero di emergenza da comporre in caso di necessità. Cliccando sullo stesso banner sarà possibile visualizzare un video realizzato dalle bibliotecarie che leggeranno un brano a tema.

“Si tratta di piccoli gesti, ma crediamo sia fondamentale far sentire a tutte le donne meratesi e non solo, il supporto delle istituzioni unitamente a quello delle associazioni presenti sul nostro territorio. Non possiamo e non vogliamo dimenticare l’importanza della lotta a questa forma di violenza che può essere definita una vera e propria “piaga” sociale. Ancora una volta invitiamo tutte le donne ad avere il coraggio di denunciare ogni tipo di violenza non solo fisica ma anche psicologica, perchè solo così potranno tornare ad essere libere e finalmente felici”