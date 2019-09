Merate, pergamena del sindaco per la centenaria Teresa Cameroni

I festeggiamenti questa mattina, giovedì, all’istituto Frisia

Il sindaco ha incontrato la centenaria e i suoi familiari

MERATE – Ha compiuto 100 anni e ha ricevuto gli auguri di tutti i suoi familiari e del sindaco Massimo Panzeri. Il primo cittadino ha fatto capolino questa mattina, giovedì, all’istituto Frisia per omaggiare con una pergamena Teresa Cameroni, meratese che proprio il 26 settembre ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni.

“La prima centenaria da quando sono sindaco”

“L’ho trovata molto lucida e presente ed era contenta della festa promossa nei suoi confronti. Le ho augurato di continuare così ancora a lungo” puntualizza Panzeri che ha dato mandato all’ufficio anagrafe di essere informato dei “compleanni speciali” dei suoi centenari. “E’ il primo centenario da quando sono sindaco e voglio che questa abitudine diventi una costante”.

Il benvenuto anche ai neonati

Un’attenzione, quella agli anziani, che si unisce a quella per i giovanissimi meratesi. Il sindaco ha deciso di destinare un pensiero speciale anche ai neonati, facendo recapitare a bebè e genitori un messaggio di benvenuto e di felicitazioni per il nuovo ingresso in famiglia e nella comunità della città. Da fine maggio a oggi sono 24 i nuovi nati residenti a Merate.