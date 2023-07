Merate: Volontaria-Mente in piazza con le primizie dell’orto sociale

Appuntamento sabato 15 luglio in piazza Prinetti

In cambio di un’offerta libera sarà possibile ritirare un sacchetto con le verdure biologiche coltivate nell’orto sociale di Volontaria-Mente

MERATE – In piazza con le primizie dell’orto sociale. Appuntamento da non perdere sabato 15 luglio con il gazebo che verrà allestito in centro città a partire dalle 9 da parte dei volontari dell’associazione meratese Volontaria-Mente.

“Durante tale giornata chiederemo un’offerta libera in cambio di un sacchetto contenente le verdure biologiche frutto dell’orto sociale della nostra sede – precisa il presidente Marcello Ripamonti -. Come lo scorso anno infatti abbiamo deciso di dedicare una parte del grande giardino che abbiamo a disposizione alla coltivazione di un orto sociale, ovvero un orto preparato e gestito dai nostri volontari insieme agli utenti dei nostri servizi, persone colpite dal disagio psichico”.