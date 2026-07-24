Merate: Volontaria-Mente in piazza domenica 26 con l’orto sociale

L’iniziativa è promossa dall’associazione Volontaria – Mente

Da otto anni i soci del sodalizio curano l’orto sociale a Brugarolo

MERATE – Soci e volontari di Volontaria-Mente in piazza Prinetti, domenica 26 luglio, con il gazebo con i prodotti del proprio orto sociale. A partire dalle 9 sarà possibile infatti ritirare un sacchetto contenente le verdure biologiche frutto dell’orto coltivato dai soci dell’associazione a fronte di un’offerta libera.

“Da ormai otto anni infatti i nostri volontari con passione si occupano di seguire questa importante attività, ovvero un orto preparato e gestito insieme agli utenti dei nostri servizi, persone colpite dal disagio psichico – precisa il presidente Marcello Ripamonti -. Il recente trasferimento della nostra sede, da Brugarolo a Cassina, non ha infatti scoraggiato i nostri ragazzi, i quali con la consueta dedizione hanno seguito con cura l’orto sociale, che continua a trovarsi in Via Fermi 2”.

Ripamonti aggiunge: “Questa importantissima iniziativa è fondamentale anche per il proseguimento delle nostre attività istituzionali, condividendo con esse le finalità di reinserimento sociale e di stimolazione fisica e cognitiva, che sono proprie di Volontaria-Mente”.