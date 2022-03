Merate, “volteggi” dal tetto del Mandic: applausi per i supereroi acrobatici

Successo per l’iniziativa che si è tenuta questa mattina, sabato, all’ospedale di Merate

I supereroi acrobatici hanno portato anche dei regali ai bambini ricoverati in Pediatria

MERATE – Grandi e piccini con gli occhi all’insù questa mattina, sabato 5 marzo, nel cortile interno dell’ospedale San Leopoldo Mandic per ammirare l’applauditissima performance dei supereroi acrobatici.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Sea, supereroi acrobatici insieme alla Pro Loco cittadina, ha colto nel segno regalando momenti di svago ai piccoli pazienti ospitati nel reparto di pediatria dell’ospedale di via Cerri (a cui sono stati portati anche dei doni) e anche ai tanti bambini che, con indosso i costumi di Carnevale molti dei quali raffiguranti proprio i loro beniamini, hanno ammirato le acrobazie e i volteggi dei supereroi.

Capitan American, Superman, Spiderman, Ironman, Hulk e Daredevil si sono calati dal tetto dell’ospedale volteggiando con leggerezza e agilità lungo le pareti per scendere fino a terra. Dai balconi e dalle finestre si sono affacciati pazienti, infermieri e personale medico, piacevolmente partecipi in un’iniziativa che ha saputo regalare più di un sorriso in un giorno, contrassegnato dall’allegria e della festosità, come quello del sabato grasso.

Soddisfatta la presidente della Pro Loco Simona Vitali che ha apprezzato la professionalità e la disponibilità dei Supereroi, che si sono fatti fotografare insieme ai bambini sia prima che dopo la riuscita performance artistica: “Un grazie quindi all’associazione Sea, ideata da Anna Marras, azionista e socia del fondatore di Edilizia Acrobatica e all’Asst per aver aderito a questa iniziativa” conclude Vitali.

