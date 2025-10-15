Merate. Yoga, arte, giapponese e cinese: i corsi della Pro Loco fanno sold out

Il numero di iscritti alla Pro Loco è balzato a 378 persone

La presidente Vitali: “L’obiettivo è quello di organizzare sempre più iniziative di qualità per i meratesi”

MERATE – La Pro Loco fa sold out. Sono andati tutti esauriti i posti messi a disposizione dal sodalizio con sede in via Roma per i corsi, da quello di yoga a quello di storia dell’arte passando per giapponese e scrittura cinese, partiti con l’inizio dell’autunno. Un successo confermato anche dal boom di iscritti registrati con 378 tessere stampate nel corso del 2025.

Un incremento di iscritti notevole se si conta che nel 2021, all’insediamento del direttivo presieduto da Simona Vitali, gli associati erano pari a 64.

“E’ un risultato che premia lo sforzo di chi come noi si mette a disposizione della città come volontario, proponendo iniziative diversificate e di qualità, evidentemente apprezzate da meratesi e non” le parole dalla presidente Vitali, al suo secondo mandato.

I numeri parlano da soli. Il corso di yoga, distribuito su tre orari del mercoledì, fa registrare 48 iscritti mentre lo storico appuntamento del Piccolo Teatro conta sulla bellezza di 63 affezionati. Esauriti, nel giro di pochi giorni, i posti a disposizione per i corsi di giapponese e cinese: nel primo caso sono 16 gli iscritti alle due classi che approfondiranno la conoscenza della lingua nipponica ex altri dieci ( numero massimo richiesto dall’insegnante )si metteranno alla prova con la scrittura degli ideogrammi cinesi.

Ben 78 infine (quasi il doppio rispetto allo scorso anno) gli iscritti al corso di storia dell’arte, partito lunedì nella solita location della sala civica di viale Lombardia con la nuova relatrice, l’esperta Manuela Beretta.

La prima lezione del ciclo di incontri dedicati ad approfondire le rivoluzioni artistiche dall’Impressionismo alle Avanguardie ha visto i saluti iniziali della presidente della Pro Loco Simona Vitali e dell’assessora alla Cultura Patrizia Riva, entrambe molto soddisfatte dalla calorosa risposta del pubblico all’iniziativa culturale promossa da molti anni in città.

Dopodiché la scena è stata rapita dalla storia dell’arte con gli iscritti che hanno potuto prendere appunti sul blocchetto ad hoc donato dalla Pro Loco.

“La risposta ricevuta alle nostre proposte ci sprona a continuare sulla strada intrapresa, con l’obiettivo di organizzare sempre più iniziative di qualità per i meratesi” conclude Vitali.