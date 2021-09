MerAteneo: esauriti i posti in Auditorium, ora iscrizioni solo online

Il ciclo di incontri e conferenze di MerAteneo inizia il 24 settembre

Esauriti i posti in Auditorium: ora è possibile iscriversi solo online

MERATE – Sono andati a ruba i 66 posti in presenza in Auditorium previsti nell’ambito di MerAteneo, il ciclo di incontri e conferenze giunto alla nona edizione in partenza il 24 settembre.

Chi volesse partecipare alle elezioni ora può iscriversi esclusivamente attraverso la modalità online mandando la richiesta di pre iscrizioni a eventi.culturali@comune. merate.lc.it, specificando le proprie generalità.

La nuova sessione di MerAteneo riparte il 24 settembre 2021 e terminerà il 10 dicembre 2021 con lezioni il venerdì pomeriggio secondo il calendario prestabilito dalle 14.30 fino alle 16.45.

Il costo di iscrizione all’intera sessione online è di 20 euro.

Per informazioni sulla programmazione e sulla modalità di connessione on line scrivere a: merateneo@liberisogni.org