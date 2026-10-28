Meratese: 24 Comuni insieme nel Fondo d’ambito territoriale

Alleanza tra Comuni, imprese e terzo settore per lo sviluppo del territorio e il benessere delle persone

I Comuni del Meratese e del Casatese riuniti in un

MERATE – Ventiquattro Comuni insieme nel Fondo d’ambito territoriale, strumento che vuole proporsi come momento di collaborazione tra pubblico, imprese e privato sociale per raccogliere risorse da destinare a programmi e progetti sociali a favore della comunità.

L’auditorium comunale ha ospitato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 ottobre, la presentazione della nuova proposta, nata dalla sinergia tra i sindaci del territorio, riuniti nell’assemblea d’ambito, l’azienda speciale Retesalute e la Fondazione lecchese di comunità. A introdurre l’incontro Fabio Crippa, presidente dell’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale sociale di Merate che, parlando di un territorio “meticcio” a confine tra tre Province, ha rivendicato la necessità di dare risalto alla specificità meratese.

Roberto Corbetta, presidente del Consiglio di amministrazione di Retesalute ha invece tratteggiato la nascita dall’azienda sociale, evidenziando la necessità di gestire i bisogni sempre crescenti dei cittadini, auspicando una virtuosa collaborazione tra istituzioni, terzo settore e imprenditori. A intervenire è stato anche Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione Lecchese di comunità che ha espresso il desiderio che la Fondazione, nata nel 1999 come spin off di Cariplo, possa diventare una piattaforma filantropica per elaborare progetti che rispondono ai bisogni della comunità con soluzioni operative e concrete.

E’ toccato poi al sindaco di Merate Mattia Salvioni entrare nello specifico del fondo, la cui governance sarà affidata a un Comitato che avrà il compito di promuovere la raccolta della donazioni, individuare le priorità del territorio, valutare i progetti da finanziare e definire gli indirizzi della programmazione.

Le risorse raccolte sosteranno programmi continuativi e progetti innovativi, promossi da enti del terzo settore, organizzazioni no profit, Comuni o Asst Lecco, nei settori del welfare, politiche giovanili e familiari, sostegno alle persone fragili, abitare, sanità e mobilità sociale.

Il segretario della Fondazione comunitaria del Lecchese Paolo Dell’Oro ha infine ricordato i benefici fiscali per chi effettua delle erogazioni liberali. Sul palco dell’auditorium è poi salita Donatella Barberis, responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito territoriale che, chiamando al suo fianco i collaboratori, ha illustrato le attività finora svolte sia sul fronte degli anziani, con il programma Generazione Gold a favore dell’invecchiamento attivo degli over 65 che dei giovani con i programmi di contrasto alla povertà educativa dei minori.

“Nei giorni scorsi è balzata agli onori delle cronache la lettera collettiva di diverse realtà giovanili in cui venivano chiesti più spazi di aggregazione – ha detto -. E’ un tema su cui bisogna confrontarci sapendo che esistono strutture a Merate e a Casatenovo e bisogna ragionare sulla possibilità di introdurre dei servizi navetta per agevolare gli spostamenti”.

A chiudere il giro di interventi il saluto finale della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello Brianza che ha evidenziato la specificità di dare vita non al fondo di un singolo Comune, ma a una realtà d’ambito, rivolta a una popolazione di 120mila persone, inserendosi nel percorso costruito grazie all’intuizione di Retesalute.