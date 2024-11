Meratese. Con la Fabio Sassi un Natale di dolci e solidarietà

Da Cernusco a Merate passando per Airuno: ecco le occasioni per trovare i pandori e i panettoni solidali

MERATE – Quest’anno il Natale porta con sé una dolce occasione per unire le festività alla solidarietà. L’associazione Fabio Sassi rinnova la sua iniziativa solidale, offrendo panettoni e pandori che non solo renderanno più dolci le feste, ma contribuiranno anche a sostenere un importante progetto di assistenza per il territorio.

Scegliere un dolce natalizio dell’associazione Fabio Sassi significa dare un aiuto concreto alle attività della realtà meratese, che da oltre 35 anni offre cure palliative gratuite di alta qualità presso l’Hospice Il Nespolo di Airuno. L’impegno del sodalizio, presieduto da Giancarlo Ferrario, è rivolto a malati inguaribili e alle loro famiglie, per accompagnarli in un momento delicato della vita con dignità e supporto. Fondato con l’obiettivo di garantire ai pazienti inguaribili cure professionali e gratuite, l’Hospice Il Nespolo è oggi un punto di riferimento nella Regione per l’assistenza palliativa. Ogni anno, grazie all’instancabile dedizione di volontari e professionisti, l’associazione Fabio Sassi accoglie e assiste decine di persone e si impegna anche nell’assistenza domiciliare, nel supporto a pazienti con SLA, nel sostegno al lutto e nella formazione dei professionisti e volontari.

Sarà possibile trovare i dolci solidali e anche manufatti natalizi artigianali nelle seguenti occasioni:

1 dicembre – Mercatino di Natale a Cernusco Lombardone

– Mercatino di Natale a Cernusco Lombardone 7-8 dicembre – Fiera di Sant’Ambrogio a Merate

– Fiera di Sant’Ambrogio a Merate 12 dicembre – Mercatino presso l’Ospedale di Merate

– Mercatino presso l’Ospedale di Merate 15 dicembre – Mercatino di Natale ad Airuno

Il contributo minimo per ogni panettone o pandoro è di 14 euro. Per chi desidera ordinare più di 30 pezzi, il contributo richiesto è ridotto a 12 euro.

Per chi non potrà raggiungere i mercatini, è possibile prenotare i dolci solidali entro il 13 dicembre contattando i seguenti recapiti: Maria Teresa Goretti – 339 3840871, Giuliana Mandelli – 039 9900871; Email: raccoltafondi@fabiosassi.it

L’associazione Fabio Sassi invita tutti a unirsi a questo Natale di solidarietà per rendere più sereno e pieno di speranza il Natale di chi soffre. Ogni contributo, grande o piccolo, è un segno di vicinanza e amore verso chi affronta il difficile percorso della malattia.