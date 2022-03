Almeno tre gli episodi contestati al giovane, già pregiudicato

In casa sua i carabinieri avrebbero trovato gli indumenti usati durante un ‘colpo’ e parte della refurtiva

MERATE – I Carabinieri della Stazione di Merate hanno denunciato un 29enne della zona, pregiudicato, per i reati di furto e tentato furto aggravato.

Il giovane sarebbe ritenuto responsabile di almeno tre furti su vetture parcheggiate in via della Tecnica a Osnago, in piazza Longoni a Merate e a Cernusco, in via Spluga. Episodi accaduti lo scorso febbraio.

Ad incastrarlo sarebbero state le immagini del sistema di videosorveglianza oltre che l’ascolto di testimoni e l’attività di controllo sul territorio dei carabinieri.

La perquisizione domiciliare, fanno sapere dall’Arma, ha permesso di rinvenire gli indumenti indossati in uno degli episodi contestati, e parte della refurtiva asportata. Non si esclude, dicono i carabinieri, che l’autore dei furti abbia potuto consumare ulteriori reati su altre auto per i quali, al momento, non è stata ancora presentata la relativa denuncia.