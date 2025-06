Meratese: numeri da record per l’edizione 2025 di Util’Estate

Sono 220 i ragazzi che verranno coinvolti, a partire da lunedì prossimo, nelle esperienze educative promosse con Util’Estate

Il progetto si struttura in 20 attività diverse dislocate nei 19 Comuni aderenti

MERATESE – Ben 220 ragazzi coinvolti in 20 esperienze educative dislocate in 19 Comuni aderenti. Sono numeri da record quelli registrati dall’edizione 2025 di Util’Estate, iniziativa pronta a partire da lunedì prossimo, 23 giugno e promossa dall’ambito territoriale di Merate grazie a una coprogettazione avviata con l’Azienda Speciale ReteSalute e il Consorzio Consolida, con la collaborazione delle cooperative Paso, Aeris e La Grande Casa.

Da anni diventata un punto di riferimento per i giovani durante le settimane appena dopo la conclusione della scuola, Util’Estate ha raccolto quest’anno, con le iscrizioni chiuse qualche giorno fa, un’adesione che supera ogni aspettativa e conferma l’entusiasmo e la voglia di partecipazione degli adolescenti del territorio.

Merito anche dell’offerta educativa ricca, diversificata e di alta qualità che i 19 Comuni coinvolti sono riusciti a costruire insieme alle cooperative e ai soggetti coinvolti

Delle 20 esperienze proposte, 18 sono moduli “classici”, realizzati nei singoli Comuni e incentrati su attività educative e di cittadinanza attiva. A questi si aggiungono due moduli “special”: uno a carattere musicale-digitale, pensato per avvicinare i ragazzi al mondo della produzione musicale e dei linguaggi contemporanei; l’altro a tema agricolo e green, per riscoprire il valore dell’ambiente, della cura e del lavoro condiviso.

Non solo. Per la prima volta, quest’anno i moduli includeranno anche attività tematiche ad alto valore formativo, come il laboratorio sull’educazione alla legalità, a cura degli operatori di Piazza l’Idea – Servizio delle Politiche Giovanili e l’intervento sull’educazione finanziaria, tenuto da un’esperta del settore, per aiutare i ragazzi a sviluppare maggiore consapevolezza economica.

La soddisfazione degli organizzatori è palpabile: “È un risultato che ripaga mesi di lavoro, sia dal punto di vista organizzativo che educativo. Siamo felici di offrire ai ragazzi del territorio un’estate diversa, ricca di significato e opportunità di crescita”.

I numeri parlano chiaro: grazie a una collaborazione strutturata tra enti pubblici, realtà del terzo settore e operatori locali che è stato possibile dare forma a un progetto così articolato, quasi raddoppiando il numero di partecipanti rispetto agli anni precedenti, in coerenza con quanto previsto nel Piano di Zona 2025–2027. “Questo successo è il frutto dell’investimento congiunto dell’Ambito Territoriale di Merate, dell’Azienda Speciale ReteSalute e delle realtà del terzo settore riunite nel Consorzio Consolida, in sinergia con Piazza l’Idea. Un plauso ai Comuni, che di fronte a questi risultati non si sono tirati indietro, ma anzi hanno incrementato le postazioni, confermando l’importanza delle politiche giovanili come priorità condivisa” concludono soddisfatti i promotori.

Come da tradizione, a fine esperienza, si terrà una festa finale con invitati tutti i ragazzi aderenti al progetto: l’appuntamento è per il 31 luglio nel parco di Villa Confalonieri a Merate, vicino alla sede dell’Ambito.