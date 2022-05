Meratese: quattro giorni di iniziative con i gemelli francesi di Buzancais

Ricco il menù di iniziative proposto settimana scorsa ai gemelli francesi

L’iniziativa dei Comuni di Merate, Calco, Olgiate e Imbersago in occasione della Festa dell’Europa

MERATE – Sono stati quattro giorni intensi per il gruppo di “gemelli” francesi di Buzançais, arrivati settimana scorsa in Brianza per rinsaldare il legame di amicizia con Merate, Olgiate, Calco e Imbersago.

Arrivati giovedì 12 maggio hanno potuto partecipare all’interessante serata svoltasi nell’auditorium di Merate dove Mauro Sala, rappresentante della Confraternita San Jacopo di Compostela di Perugia, ha proiettato il suo viaggio di 49 tappe sul percorso di Santiago de Levante GR 239, da Valencia a Santiago de Compostela.

Venerdì mattina, con l’assessore Fiorenza Albani e grazie al vicesindaco di Olgiate Molgora, Matteo Fratangeli, tappa a Mondonico per ammirare le corti, gli affreschi e la chiesina di San Biagio e raggiungere poi Campsirago percorrendo il sentiero nei boschi. Una volta arrivati nella panoramica frazione di Colle Brianza il gruppo ha potuto ristorarsi degustando il tipico menù brianzolo ammirando la vista sul territorio.

Sabato mattina è stata invece la volta di Arlate, dove, accolti dagli assessori di Calco Maria Suraci e Roberta Brambilla, dallo storico Anselmo Brambilla e dal parroco don Dionigi Consonni, i gemelli hanno potuto visitare la chiesa dei santi Gottardo e Colombano e la bellissima mostra foto-pittorica esposta nel locale dell’oratorio di Arlate. Successivamente, la comitiva si è spostata a Paderno per ammirare l’Adda e il Ponte San Michele. Nel pomeriggio il gruppo ha passeggiato per Merate, tra le bancarelle di Piazza Prinetti ed ha assistito al concerto della Banda in Area Cazzaniga.

La cena conviviale si è tenuta al Centro Anziani dove tra antipasti, torte salate, pizza e dolce, alla presenza del sindaco Massimo Panzeri e dell’assessore Fiorenza Albani, vi è stato uno scambio di regali e fotografie-ricordo. La serata è proseguita con la rappresentazione della Società di Danza di Lecco che ha messo in scena i balli europei dell’800 sul palco dell’auditorium di Merate coinvolgendo alla fine dell’esibizione anche alcune persone del pubblico.

Lo spettacolo è stato introdotto e concluso dai saluti dell’assessore Fiorenza Albani di Merate, del Vicesindaco di Imbersago Elena Codara e della nuova presidente del Comitato Gemellaggi Patrizia Figini, i quali hanno sottolineato favorevolmente il ritorno di questi incontri tra cittadine vicine in occasione della Festa dell’Europa del 9 Maggio. Come da programma, l’ultimo evento si è svolto a Olgiate in Villa Sommi Picenardi con la rappresentazione dell’opera lirica “La Traviata”, che ha riscosso un gran successo.

La domenica mattina è stata dedicata allo shopping… tanti i prodotti tipici che sono stati acquistati prima della ripartenza verso Buzançais.

“Organizzare questo programma è stato molto impegnativo; ringrazio quindi chi mi ha supportato e ha ospitato la delegazione francese, soprattutto Anna Guidato (presidente del Comitato gemellaggi di Merate), Giuseppe Papaleo (rappresentante della Proloco Merate), la Proloco Merate e gli amministratori comunali che hanno partecipato attivamente alle visite guidate. I nostri gemelli francesi ci hanno ringraziato per l’accoglienza, per l’allegria e per i bei posti visitati, ricordandoci il prossimo appuntamento di luglio dal 13 al 17 a Buzançais, Loches e Montrésor” conclude l’assessore Albani.