Meratese, Util’Estate cresce ancora: 213 i protagonisti dell’edizione 2026

Giovedì la festa finale con tutti i ragazzi protagonisti delle 21 esperienze attivate nel Meratese

L’esperienza di Util’Estate è stata citata dal noto psicologo dell’età evolutiva Alberto Pellai come ottimo strumento di crescita per i giovani sempre più rinchiusi nelle loro stanze

MERATE – Ben 213 ragazzi e ragazze coinvolti, 21 esperienze attivate e 18 Comuni aderenti. Senza dimenticare i 5 coordinatori, i 21 educatori, i 22 volontari e i 5 esperti impiegati. Sono numeri che testimoniano la bellezza di un progetto che nel Meratese riesce ancora a crescere quelli registrati dall’edizione 2026 di Util’Estate, l’iniziativa di coprogettazione delle politiche giovanili promossa dall’ambito di Merate in sinergia con Retesalute e il consorzio Consolida attraverso le cooperative La Grande Casa, Aeris e Paso.

Dal 22 giugno e fino al 31 luglio più di duecento ragazzi del territorio sono stati impegnati in lavori di utilità sociale come la tinteggiatura di panchine e la manutenzione parchi gioco ma anche in progetti di street art per due settimane ciascuno rimboccandosi le maniche per rendere più bello e curato l’ambiente in cui vivono.

19 delle esperienze attivate riguardavano infatti il bene comune mentre due si sono fregiate del titolo di “special” approfondendo l’una le competenze digitali e musicali attraverso la creazione di un brano rap intitolato “Fuori dalle ombre” e l’altro il tema del riuso e del recupero dello scarto.

Non solo. Si è deciso di proporre ai ragazzi, oltre alle attività pratiche, anche momenti di approfondimento culturale con l’intervento di esperti in educazione finanziaria per parlare di prevenzione e bilancio delle competenze.

Anche quest’anno la proposta, che ha visto la presenza di molti giovanissimi (la maggioranza dei partecipanti è rappresentata dai ragazzi del biennio delle scuole superiori), ha colto nel segno rappresentando una bella occasione di impegno, partecipazione e protagonismo giovanile. Un entusiasmo travolgente di cui si è avuto conferma anche giovedì scorso, 30 luglio, durante l’ormai tradizionale festa alle scuderie di Villa Confalonieri che ha sancito ufficialmente la fine dell’edizione 2026.

A impreziosire il pomeriggio la presenza del giovane rapper Sawa, del dj Tower Francesco Torriani e dell’artista B – Simo che ha personalizzato oggetti e indumenti portati dai ragazzi. Presenti anche diversi amministratori del territorio tra cui Ivan Pendeggia, sindaco di Montevecchia nonché vice presidente dell’ambito.

Un ulteriore e qualificatissimo riconoscimento alla bontà del progetto Util’Estate è arrivata anche dal noto psicologo dell’età evolutiva Alberto Pellai: in un articolo pubblicato a inizio luglio su Famiglia Cristiana intitolato evocativamente “Ragazzi, fuori dalla vostra stanza c’è l’estate che vi aspetta” l’esperto ha citato l’esperienza promossa dagli ambiti lecchesi come un progetto che “favorisce l’acquisizione di competenze che serviranno quando dovranno inserirsi nel mondo del lavoro e promuovere la socializzazione, oggi così ridotta e impoverita proprio nell’età che più ne ha bisogno”. Pellai ha aggiunto: “Penso che questa sia la direzione che deve vedere noi adulti – genitori e comunità educante alleati: permettere agli adolescenti di coinvolgersi, durante il tempo dell’estate, in esperienze che diano loro la concreta percezione che fuori dalle loro stanze c’è un mondo reale che li sta aspettando per aiutarli a crescere e al tempo stesso per rendere strumento di crescita – per loro e per la loro comunità di appartenenza – l’energia e lo spirito vitale che connota questa età”.