Fabio Fiorenza insignito del titolo di Maestro pizzaiolo dal cavaliere dei Vip

Il premio è stato tributato dalla Federazione Cooking Show e dall’officina della sana alimentazione

MERATE – Michele Cutro, meglio noto come il cavaliere dei Vip, ospite a Merate per consegnare un prestigioso premio da parte della Federazione Cooking Show. Il noto personaggio televisivo, conosciutissimo per le apparizioni nei salotti tv e nelle trasmissioni dedicate alla cucina, ha infatti consegnato l’ambito riconoscimento di maestro pizzaiolo a Fabio Fiorenza, titolare dei ristoranti – pizzerie Made in Sud di Merate e Aicurzio. A dare il benvenuto al Cavaliere dei Vip il maestro pizzaiolo Fabio Fiorenza con gli assessori Maria Silvia Sesana e Federica Gargantini e la consigliera Fiorenza Albani.

Un premio della Federazione Cooking Show

Cutro era accompagnato da Loretta Dichiara in rappresentanza dell’Officina della Sana Alimentazione. La Federazione Cooking Show ha riconosciuto a Fiorenza un impegno quotidiano nello studio approfondito dei lieviti e delle farine. Così come un’altrettanta continua e meticolosa ricerca di nuove tecniche e ricette per intercettare nuovi gusti e sapori. Cutro ha sottolineato come gli impasti, tutti a maturazione oltre le 72 ore, siano prodotti con diverse qualità di grani antichi e con farine selezionatissime e lievito madre.

Un’eccellenza campana a Merate

Lo stesso Cutro ha affermato: “Ci troviamo dinanzi ad un’altra eccellenza campana, ma inserito nella terra lombarda a Merate. Non sono venuto qui per far conoscere questo territorio, anche perché non ce n’è bisogno. Sono qui per premiare i tanti professionisti che danno lustro quotidianamente a questa terra”. Soddisfatta anche l’assessore Sesana: “E’ stata una serata molto interessante perché abbiamo avuto modo di conoscere la Federazione Cooking Show e le sue attività. Attraverso il premio dato a Fabio Fiorenza, della Pizzeria Made in Sud si è voluto sottolineare l’impegno personale del titolare e la cura per la valorizzazione dell’arte culinaria tipica della Campania. Non solo, ma anche la forte volontà di portare nel nord Italia un pezzo di questo magnifico patrimonio”. Dopo la premiazione il Maestro pizzaiolo Fabio Fiorenza ha deliziato i presenti con una succulenta cena di sua preparazione, proponendo diversi piatti tipici della sua terra.