Migrazioni, clima e territorio: incontro il 14 con Legambiente Merate

L’incontro si terrà in sala civica venerdì 14 febbraio

Sono previsti gli interventi di Agnese Brigatti, Anna Pozzi e Michele Canali

MERATE – Migrazioni, clima e territorio: verterà su questi temi e sul nesso, profondo e innegabile, tra di loro la serata in programma venerdì 14 febbraio alle 20.30 nella sala civica F.lli Cernuschi di viale Lombardia. L’incontro porta la firma del neonato circolo meratese di Legambiente che, dopo la proiezione del film “Afrin nel mondo sommerso” a dicembre, ha deciso di accendere la riflessione sulle ripercussioni sulle migrazioni umane della crisi eco-climatica in atto.

L’incontro si aprirà con l’introduzione di Agnese Brigatti, componente del Circolo, laureata in antropologia ambientale, che fornirà un quadro sul rapporto tra migrazioni, ambiente e il concetto di rifugiato climatico. Interverrà poi la giornalista lecchese Anna Pozzi, che con i suoi numerosi reportage dal Sahel, ha sperimentato sul campo come il cambiamento climatico influenza situazioni geopolitiche già complesse. Infine, parlerà Michele Canali, rappresentante dell’associazione Odv Il Gabbiano, che si occupa ormai da anni di accoglienza sul territorio lecchese.

Una serata per riflettere insieme sui temi sopracitati e per capire che la crisi climatica non riguarda solo l’ambiente, ma è anche una crisi umanitaria che mina i diritti fondamentali delle persone e delle comunità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Merate e l’ingresso è gratuito. Durante la serata sarà possibile tesserarsi al Circolo.