Missaglia, inaugurata la nuova sede della Polizia locale

Gli uffici della Polizia locale sono stati trasferiti negli ex ambulatori di via Garibaldi

Uno spazio più funzionale e idoneo per le esigenze del servizio svolto dagli agenti e dal messo

MISSAGLIA – Inaugurazione sabato scorso, 9 settembre, dei nuovi locali della Polizia locale, allestiti negli spazi degli ex ambulatori comunali in via Garibaldi, a pochi passi dal Municipio.

Un trasferimento avvenuto a ottobre, per la precisione il 1°, ufficializzato con la cerimonia avvenuta qualche giorno fa a conclusione di tutti gli interventi di rifinitura interni.

Presenti il sindaco Paolo Redaelli, il sovrintendente della Polizia locale Federico Riva e l’agente Alice Pozzoni, il comandante della stazione dei carabinieri di Casatenovo Christian Cucciniello, i referenti dell’Anc, diversi colleghi delle Polizie locali dei Comuni limitrofi come Montevecchia, Cernusco e Osnago – Lomagna, un rappresentante della stazione forestale di Lecco e della Protezione civile di Casatenovo. Invitati anche gli ex agenti ormai in pensione che hanno prestato servizio a Missaglia.

La nuova sede, più ampia rispetto al vecchio ufficio allestito a piano terra del palazzo comunale, è stata studiata per permettere un miglior disbrigo delle pratiche e una migliore accoglienza delle persone, garantendone anche la privacy. Ospita anche l’ufficio del messo, contrassegnandosi così come location staccata dal Comune e preposta a tutte le attività riconducibili al settore.

Qui è stato trasferito anche l’intero impianto di videosorveglianza, unendo la sala server e quella client, prima strutturati in posti diversi.

Dopo aver dotato la Polizia locale di una sede più adeguata, ora l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di potenziare l’organico, ridotto nel corso degli anni a sole due persone (a cui si aggiunge il messo) rispetto alle quattro del 2005. Una necessità importante per un Comune come Missaglia che conta più di 8mila abitanti ed ha un’estensione territoriale molto ampia.