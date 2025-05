“Missili e dazi sopra di noi”: serata con la Fondazione Costruiamo il Futuro

Appuntamento giovedì 15 maggio al cine teatro San Luigi di Cernusco

L’incontro vuole offrire un’occasione di riflessione sull’Europa in fermento tra una guerra che non si placa e le misure protezionistiche degli Stati Uniti

CERNUSCO LOMBARDONE – Una serata per riflettere e ragionare intorno a un continente, l’Europa, sempre più in fermento, stretto tra una guerra, quella in Ucraina, che non cessa e le misure protezionistiche lanciate dagli Stati Uniti.

Si terrà giovedì 15 maggio alle 21 al cine teatro San Luigi l’incontro “Volano missili e dazi – Il nuovo cielo sopra l’Europa”, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro dedicato alle prospettive e al destino del Vecchio Continente.

La serata metterà a confronto giornalisti di grande esperienza sulle tematiche globali come la cernuschese Monica Maggioni, direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai (che avrà modo anche di presentare in anteprima il suo ultimo libro “The presidents”, ormai prossimo all’uscita); Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera; Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera e Marco Bardazzi, co-founder e chairman di Bea – Be a Media Company.

A presentare gli ospiti e introdurre i temi dell’incontro sarà Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro.